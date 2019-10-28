سياسة
5 دقيقة قراءة
كالامارد: أشعر بخيبة أمل في تعاطي غوتيريش والمجتمع الدولي مع قضية خاشقجي
قالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، إنها تشعر بـ"خيبة أمل" نتيجة عدم استفادة الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمجتمع الدولي، من التقرير الذي أعدّته حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
كالامارد: أشعر بخيبة أمل في تعاطي غوتيريش والمجتمع الدولي مع قضية خاشقجي
مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد / AFP
28 أكتوبر 2019

اتهمت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامارد، الأمين العامّ للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بعدم الاستفادة من التقرير الذي أعدته حول مقتل خاشقجي.

وأشارت كالامارد إلى أن التقرير الذي قدّمَته لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في 26 يونيو/حزيران الماضي، يشكّل أرضية مهمة لإجراء تحقيق دولي، إلا أن غوتيريش والمجتمع الدولي لم يستفيدا من هذه الفرصة.

وأضافت: "أنا أفهم أن الأمين العامّ يعمل في بيئة صعبة، وأنا أدرك أن الإطار القانوني معقَّد ولا يعطي الضوء الأخضر للتصرف كما يشاء، لكنني أعتقد أنه مُلزَم بإظهار موقف معين في هذا الصدد، لأنني أجريت تحقيقاً وأعطيته أساساً لطلب إجراء تحقيق جنائي، لكنه خذلني بعدم انتهازه الفرصة لخطوة أخرى نحو المساءلة.

غياب الشجاعة

وأوضحت كالامارد أنها لا تعتقد أن الأمين العامّ للأمم المتحدة بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن الدولي أو سلطة قانونية ما لبدء تحقيق دولي حول مقتل الصحفي السعودي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وشدّدَت كالامارد على أن الأمين العامّ للأمم المتحدة لا يطالب بإنشاء محكمة دولية كي يتطلب الأمر قراراً من مجلس الأمن، المطلوب فقط هو إجراء تحقيق للكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي وهذا لا يتطلب إصدار قرار من مجلس الأمن.

وتابعت كالامارد: "في الواقع لم يشعر الأمين العامّ للأمم المتحدة حتى يونيو/حزيران الماضي، بالحاجة إلى استصدار قرار معيَّن من مجلس الأمن لإجراء تحقيق دولي بهدف الكشف عن ملابسات مقتل خاشقجي، وكان من الممكن إجراء مثل تحقيق كهذا بمجرد تقديم إحدى الدول مثل تركيا أو بلد آخر، طلباً رسميّاً بهذا الصدد، إلا أن غوتيريش غيَّر مؤخراً لهجته وبات يطالب باستصدار قرار من مجلس الأمن يسمح بإجراء تحقيق دولي حول مقتل خاشقجي.

وأضافت: "أعلم أنها منطقة رمادية، لكنني أعتقد أن غوتيريش في وضع يتيح له على الأقل تشكيل لجنة خبراء. لكنه والمجتمع الدولي أيضاً لم يكونا على قدرٍ كافٍ من الشجاعة، كأنما يدفع تحالف نحو بعثرة القضية وجعلها في طي النسيان".

ورحبت كالامارد بطلب تركيا إجراءَ تحقيق دولي في قضية خاشقجي، لكنها في الوقت نفسه أشارت إلى أن الطلب التركي كان شفهياً، ولم يكُن رسميّاً، وقالت: "لو أن الطلب التركي أو أي طلب من أي بلد آخر كان رسميّاً، لكان من الصعب جدّاً على الأمين العامّ للأمم المتحدة رفضه".

وقالت كالامارد إن تركيا قدّمَت دعماً كبيراً وأبدت تعاوناً مهمّاً لتسهيل أنشطتها، مشيرة إلى أن أنقرة كان بإمكانها تقديم طلب لإجراء تحقيق رسمي، لكنها تنظر إلى المشكلة على أنها مشكلة دولية، لا أزمة علاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية.

وتابعت: "نعم، قد تكون أنقرة على حق، لأنه ليس من الصواب أن تقف دولة واحدة ضدّ السعودية في هذا الموضوع".

الجميع يختبئ بعضهم وراء بعض

وأضافت كالامارد إنه ينبغي للبلدان الأخرى أيضاً التحرك جنباً إلى جنب مع تركيا، وتقديم طلب إلى الأمين العامّ من أجل إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، لكن المجتمع الدولي لم يفعل ذلك. لا أعرف السبب لكن يبدو أن الجميع يختبئ بعضهم وراء بعض.

كما انتقدت كالامارد الدول الغربية لعدم مطالبتها الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إجراء تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، أو طلب إنشاء لجنة خبراء، وقالت: "كان بإمكان الدول التي تدّعي حماية حقوق الإنسان، مثل كندا وألمانيا والسويد وفرنسا وبريطانيا، تقديم طلب لإنشاء لجنة خبراء، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك".

التحقيق الدولي ضرورة

وأشارت كالامارد إلى أنها طلبت من السعودية رسميّاً، زيارة المملكة للقاء المدّعي العامّ السعودي المسؤول عن التحقيق في جريمة مقتل خاشقجي، ولكن لم يُرَدّ على طلباتها المتكررة.

وأضافت: "السعودية تقول إن القضية هي شأن داخلي، وترفض إجراء تحقيق دولي، لكن الواقع أن هذه القضية ليست مسألة داخلية، لا سيما وأن الجريمة وقعت خارج المملكة، وتضمنت أكثر من 5 أو 6 انتهاكات للقانون الدولي، وكان ضحيتها مواطن سعودي يعيش في المنفى. لذلك فإن إجراء تحقيق دولي حول هذه الجريمة يُعتبر ضرورة للكشف عن ملابساتها".

وفي يونيو/حزيران الماضي نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تقريراً أعدته كالامارد من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً، مؤكّدة وجود أدلّة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين كبار، بينهم وليّ العهد.

في المقابل قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن بلاده ترفض أي محاولات للمساس بقيادتها في قضية مقتل خاشقجي، أو تداول القضية خارج القضاء السعودي.

وأوضح في تغريدات عبر حسابه على تويتر، أن "الجهات القضائية في المملكة هي الوحيدة المختصة بالنظر في هذه القضية، وتمارس اختصاصاتها باستقلالية تامة.

وقُتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ولا يزال مصير جثته مجهولاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us