سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 28 أكتوبر/تشرين الأول 2019
الرئيس الأمريكي قال إنه تابع معظم العملية مع نائبه مايك بنس ووزير الدفاع مارك إسبر ورؤساء الأركان / Reuters
28 أكتوبر 2019

أهم الأحداث:

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يعلن مقتل زعيم تنظيم داعش بالتنسيق مع تركيا وروسيا، وأردوغان يعتبرها نقطة تحول في المعركة ضد الإرهاب.

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ترمب يعلن مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، في عملية خاصة نفّذَتها بلاده في إدلب شمال غربي سوريا. وقال ترمب في كلمة متلفزة من البيت الأبيض: "نسقنا مع تركيا وروسيا في العملية التي أسفرت عن مقتل البغدادي، وأشكر هاتين الدولتين". [TRT عربي]

وقال ترمب إن البغدادي فجّر نفسه من خلال سترة ناسفة، وأكّد أن اختبارات الحمض النووي أُجرِيَت على جثته في الموقع، وكانت النتائج إيجابية. وأشار إلى أن أفراداً من تنظيم داعش الإرهابي قُتلوا في العملية، بالإضافة إلى زوجتَي البغدادي وعدد من أطفاله. [TRT عربي]

في السياق ذاته قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الأحد، إن الغارة التي شنّتها القوات الخاصة الأمريكية في شمال غرب سوريا كانت تهدف إلى اعتقال البغدادي، إذا تسنى ذلك، وقتله إذا دعت الحاجة إلى ذلك. [رويترز]

أردوغان: مقتل البغدادي نقطة تحول في معركتنا المشتركة ضد الإرهاب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد، إن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي "نقطة تحول في المعركة المشتركة ضد الإرهاب". [TRT عربي]

جاء ذلك في تغريدة نشرها أردوغان عبر حسابه على تويتر، تعقيباً على إعلان الولايات المتحدة قتل زعيم التنظيم الإرهابي في غارة شمالي سوريا. [TRT عربي]

كما أعرب أردوغان عن ترحيب بلاده بقتل زعيم التنظيم الإرهابي قائلاً: "تركيا التي دفعت الثمن الأكبر في مكافحة داعش وPKK/YPG وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، ترحّب بعملية قتل البغدادي". [الأناضول]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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