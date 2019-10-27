سياسة
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تركيا: اليونان تواصل إجبار المهاجرين على التوجه لحدودنا
أكدت وزارة الخارجية التركية، أن اليونان أجبرت 11 ألفاً و867 مهاجراً غير نظامي على التوجه إلى تركيا سنة 2018، و25 ألفاً و404 مهاجرين في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.
تركيا: اليونان تواصل إجبار المهاجرين على التوجه لحدودنا
الخارجية التركية تتهم اليونان بإجبار المهاجرين غير النظاميين بالتوجه إلى تركيا / AA
27 أكتوبر 2019

قالت وزارة الخارجية التركية، الأحد، إن السلطات اليونانية تواصل إجبار المهاجرين على التوجه إلى الحدود التركية في خطوة تتعارض مع القانون الدولي.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني، وأكدت فيه أن اليونان تجبر المهاجرين غير النظاميين على التوجه إلى تركيا براً وبحراً.

وأشار البيان إلى أن اليونان تنكر أنها تدفع بالمهاجرين غير النظاميين نحو تركيا.

وأكد أن اليونان أجبرت 11 ألفاً و867 مهاجراً غير نظامي على التوجه إلى تركيا سنة 2018، و25 ألفاً و404 مهاجرين في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

وأوضح البيان أن الجانب التركي أجرى لقاءات مع المهاجرين الذين دفعتهم اليونان للعودة إلى تركيا.

وشدد على أن المهاجرين أكدوا أن السلطات اليونانية صادرت مقتنياتهم الشخصية بعد القبض عليهم، ودفعت بهم مجدداً إلى تركيا دون إخضاعهم لأي إجراءات قانونية وعاملتهم بطريقة سيئة غير مقبولة تمثلت في الضرب.

كما أكد البيان أن الجانب التركي لديه جميع الصور والوثائق وإفادات الضحايا الذين قبضت عليهم الشرطة اليونانية وتركتهم جوعى ليومين، وصعقتهم بالكهرباء، وأطلقت عليهم الرصاص المطاطي ثم أجبرتهم على العودة إلى تركيا.

ولفت إلى أن أنشطة اليونان المتمثلة في إعادة المهاجرين المنافية للقانون الدولي مسجلة في تقارير مجلس أوروبا، مبيّناً أن مجلس أوروبا طالب اليونان بوقف أنشطة إعادة المهاجرين والتحقيق بالموضوع.

وأضاف: "ندعو الحكومة الجديدة في اليونان إلى تصحيح سياساتها التي تتعارض مع القانون الدولي، بدلاً من إنكار عمليات دفع المهاجرين المؤكدة من قبلنا عبر جميع أشكال المعلومات والوثائق، والموثقة من قِبل مجلس أوروبا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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