سياسة
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عبد المهدي: مقتل البغدادي انتصار للاستخبارات العراقية
قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في بيان، الأحد، إن جهاز المخابرات الوطني العراقي حقق نصراً استخبارياً نوعياً من خلال الإطاحة بزعيم تنظيم داعش الإرهابي، مشيراً إلى الجهود التي بذلها الجهاز بتوجيهات منه، لتحديد مكان البغدادي في سوريا.
عبد المهدي: مقتل البغدادي انتصار للاستخبارات العراقية
 عبد المهدي وجه الشكر إلى ضباط جهاز المخابرات العراقي الذين ساهموا في هذا "الإنجاز الكبير" حسب قوله / Reuters
27 أكتوبر 2019

اعتبر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، الأحد، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، على يد قوة أمريكية خاصة، "انتصاراً للاستخبارات العراقية".

وقال عبد المهدي في بيان، إنه "بعد أن تمكن إخوانكم في القوات المسلحة من هزيمة داعش عسكرياً واستئصال وجوده من مناطق العراق، يستكمل اليوم جهاز المخابرات الوطني العراقي هذا الإنجاز بنصر استخباري نوعي أطاح من خلاله بزعيم داعش الإرهابي".

وأضاف أن هذا النصر تحقق في ضوء "متابعة استخبارية مشتركة وتوجيهات مباشرة" منه، والتي كان لها "الدور الكبير في تعقّب البغدادي في عملية نوعية بدأت منذ شهر يونيو/حزيران من العام الماضي".

وأوضح رئيس الحكومة العراقية أن عملية التعقب "أسفرت عن إلقاء القبض على ناقلين ومقربين من عائلة البغدادي، أسهمت في الوصول إلى المكان الذي يوجد فيه داخل الأراضي السورية".

وأشار إلى إسهام "مجلس القضاء الأعلى العراقي في التحقيق وكشف الحقائق مع المعتقلين المقربين من قيادات داعش"، موجهاً الشكر إلى ضباط جهاز المخابرات العراقي الذين ساهموا في هذا "الإنجاز الكبير".

وفي وقت سابق الأحد، قالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع العراقية، إن "الاستخبارات العراقية هي من قدمت إلى الأمريكيين المعلومات الدقيقة عن مكان وجود البغدادي في سوريا".

وأعلن الرئيس الأمريكي ترمب مقتل البغدادي في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، فجر الأحد، شمال غربي سوريا، وبالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.

وقال ترمب إن "البغدادي قُتل بعد تفجير سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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