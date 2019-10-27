سياسة
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أردوغان: مقتل البغدادي نقطة تحول في معركتنا المشتركة ضد الإرهاب
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تغريدة على تويتر، الأحد، إن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، نقطة تحول في المعركة المشتركة ضد الإرهاب.
أردوغان: مقتل البغدادي نقطة تحول في معركتنا المشتركة ضد الإرهاب
أردوغان: تركيا التي دفعت الثمن الأكبر في مكافحة داعش وPKK/YPG وغيرها من التنظيمات الإرهابية ترحب بعملية قتل البغدادي / AA
27 أكتوبر 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، "نقطة تحول في المعركة المشتركة ضد الإرهاب".

جاء ذلك في تغريدة نشرها أردوغان عبر حسابه على تويتر، تعقيباً على إعلان الولايات المتحدة مقتل زعيم التنظيم الإرهابي في غارة شمالي سوريا.

وأعرب الرئيس التركي عن ثقته بأن "كفاحاً حازماً ضد الإرهاب في إطار روح التحالف سيجلب السلام للبشرية جمعاء".

كما أعرب أردوغان عن ترحيب بلاده بقتل زعيم التنظيم الإرهابي قائلاً "تركيا التي دفعت الثمن الأكبر في مكافحة داعش وPKK/YPG وغيرها من التنظيمات الإرهابية ترحب بعملية قتل البغدادي".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، في عملية خاصة نفذتها قوات بلاده، فجر الأحد، شمال غربي سوريا، وبالتنسيق مع تركيا وروسيا والعراق.

وقال ترمب إن "البغدادي قُتل بعد تفجير سترته الناسفة إثر محاصرته من قبل القوات الأمريكية في نفق مسدود، وإنه كان يبكي ويصرخ".

كما شدد على أن قرار الانسحاب من شمالي سوريا "لا علاقة له باستهداف البغدادي"، لافتاً إلى أن هدف واشنطن "عودة جنودها من سوريا، لكن مع تأمين حقول النفط".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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