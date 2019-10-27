تناقلت وسائل الإعلام خبر مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي وسط أنباء من مسؤولين في الجيش الأمريكي لمجلةنيوزويك، أكدوا فيها أن قوات العمليات الخاصة نفذت العملية بعد أسبوع على مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عليها.

وقال مسؤول عسكري لفوكس نيوز إن فحوصات الحمض النووي تؤكد مقتل البغدادي، وهذا ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في خطابه في البيت الأبيض الأحد، حيث قال إن البغدادي فجّر نفسه من خلال سترة ناسفة، مؤكداً أن اختبارات الحمض النووي أُجريت على جثته في الموقع، وكانت النتائج إيجابية.

وصرحت وزارة الدفاع التركية الأحد، إنه جرى تبادل معلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية التركية والأمريكية، قبل العملية التي نفّذها الجانب الأمريكي في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ليلة السبت/الأحد، والتي أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وكان ترمب أشار إلى أن أمراً حدث ليلة السبت عندما كتب تغريدة على تويتر قال فيها "شيء كبير للغاية حدث للتو"، ثم صرح في خطابه أن عدداً من أفراد تنظيم داعش الإرهابي قُتلوا في العملية بالإضافة إلى زوجتَي البغدادي وعدد من أطفاله.

وأشار مسؤول في البنتاغون الأمريكي لمجلة نيوزويك، إلى حدوث اشتباك مع القوات الأمريكية عند دخولها مجمعاً، وأن البغدادي قتل نفسه من خلال تفجير حزام ناسف عندما كان مع عائلته، ما أدى إلى مقتل اثنتين من زوجاته معه، حيث قامت كل منهما بتفجير حزام ناسف لُف حول بطنها أيضاً.

من هو البغدادي؟

رغم ندرة صور إبراهيم عواد إبراهيم المعروف بالبغدادي (48عاماً) التي لم تُنشر في وسائل الإعلام سوى مرتين الأولى في فيديو مسجل عند إعلان تأسيس "خلافته"، والثانية في فيديو آخر بعد نحو شهر من انتهاء "الخلافة"، إلا أن صيته كان شائعاً ومنتشراً في كل أنحاء العالم، فهو الرجل الذي تحكَّم في حياة ومصير أكثر من سبعة ملايين شخص في مساحات شاسعة بسوريا والعراق.

الرجل الذي وُلد في مدينة سامراء بالعراق والمتشدد دينياً، ألقت القوات الأمريكية القبض عليه بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وسُجن في معتقلات أبو غريب وبوكا، وهناك التقى عناصر من الجهاديين الذين شكل معهم تنظيمه لاحقاً، ثم انضم إلى تنظيم القاعدة، وأصبح زعيمه عام 2010، بعد مقتل سلفه في عملية أمريكية عراقية مشتركة، حسب مجلة نيوزويك.

لو قتل البغدادي فإن ذلك سيكون ضربة كبيرة لتنظيم الدولة، خاصة إن قتل معه عدد من قادته البارزين - مسؤول في مكافحة الإرهاب لمجلة نيوزويك

وعُرف البغدادي بأنه رب عائلة طبيعية حسب تصريح أحد زوجاته، فهو المولود لعائلة فقيرة متدينة تنتمي لعشيرة البدري، والمتزوج من امرأتين، أنجب أربعة أطفال، وكان مولعاً بهوايات كأي شاب، على رأسها كرة القدم، وكانت لديه أحلام عادية وطموح بأن يصبح محامياً، إلا أن معدله لم يسمح له بدخول كلية الحقوق، ثم تحول اهتمامه للالتحاق بالسلك العسكري لكن ضعف بصره حال دون تحقيق الأمر، الأمر الذي قاده نحو الدراسات الدينية، حيث حصل على شهادته الجامعية الأولى والماجستير من جامعة العلوم الإسلامية، ثم حصل على الدكتوراه في القانون الإسلامي من الجامعة ذاتها في عام 2000، بحسب ما أوردته صحيفة تلغراف البريطانية.ثم أصبح إماماً في العاصمة العراقية في عهد الرئيس السابق صدام حسين حتى عام 2014.

انتقل البغدادي من الفشل إلى التعصب، حيث أظهرت شهادة له أوضحت أنه كافح في اللغة الإنجليزية واضطر إلى تكرار سنته الأخيرة، وبرزت موهبته في الرياضيات والجغرافيا، حسب صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

ورغم أن الذين عاشروا البغدادي ودرسوه وصفوه بالإنسان الطبيعي الذي لم تكن له أيّة علاقة بغير التلاوة والتجويد، إلا أن اعتقاله لأربعة أعوام في سجن بوكا بالبصرة كانت نقطة تحول في حياته، حيث تعرّف هناك أعضاء معتقلين من تنظيم القاعدة وانضم إليهم، والتحق بجماعة التوحيد والجهاد التي أسسها الأردني أبو مصعب الزرقاوي وقاتل القوات الأمريكية تحت إمرة الزرقاوي حتى مقتل الأخير بغارة أميركية عام 2006، ومن بعده بقيادة خليفته أبو عمر البغدادي الذي قُتل هو الآخر في 2010، وهو العام الذي تزعم فيه البغدادي تنظيم داعش الإرهابي.

ويضم السجن معتقلين من قادة حزب البعث في عهد صدام حسين وجهاديين سُنة، وتحول في ما بعد الى "جامعة الجهاد". وقد أدرك الجيش العراقي بعد عشر سنوات أنه يواجه قادته السابقين من حقبة النظام السابق والذين انتقلوا إلى صفوف داعش، حسب DW الألمانية.

وكانت الثورة السورية التي اندلعت ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد عام 2011 فرصة ليحول من سوريا عاصمةً "للخلافة الإسلامية" التي تزعمها، فقد أرسل مساعده أبو محمد الجولاني إلى سوريا وشكّل "جبهة النصرة" التي أعلنت عن نفسها بسلسلة تفجيرات، فباتت رقماً صعباً ضمن المعارضة المسلحة التي تقاتل نظام الأسد، واندمجت مع "دولة العراق الإسلامية" ليصبح اسمها فيما بعد "الدولة الإسلامية في العراق والشام".

ويشير تقرير نيوزويك إلى أن البغدادي اختفى بعد سقوط آخر معقل لمقاتليه في باغوز العام الماضي، إلا أنه ظل يتحرك في المناطق القريبة من الحدود السورية العراقية.