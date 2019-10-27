سياسة
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بعد مقتل البغدادي.. تحذير فرنسي بريطاني: "داعش" لم ينته بعد
اعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، في تغريدات على تويتر ، الأحد، أن تنظيم داعش الإرهابي لم ينته بمقتل رئيسه البغدادي في عملية أمريكية شمال سوريا.
بعد مقتل البغدادي.. تحذير فرنسي بريطاني: "داعش" لم ينته بعد
الرئيس الأمريكي أعلن مقتل البغدادي في غارة شنتها قوات أمريكية خاصة الليلة الماضية في منطقة إدلب / Reuters
27 أكتوبر 2019

حذرت فرنسا وبريطانيا، الأحد، من أن المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي لم تنته بمقتل زعيمه، أبو بكر البغدادي، في هجوم شنته قوات أمريكية خاصة في منطقة إدلب شمال غربي سوريا.

وغردت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، عبر "تويتر"، قائلة: "البغدادي.. تقاعد مبكر لإرهابي لكن ليس لتنظيمه".

وتابعت "نواصل الحرب ضد داعش مع شركائنا، وسنتعامل مع الظروف الإقليمية الجديدة".

كما غرد رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، بقوله إن "مقتل البغدادي لحظة مهمة في قتالنا ضد الإرهاب، لكن المعركة ضد داعش لم تنته بعد".

وأضاف "سنعمل مع شركائنا في التحالف لوضع نهاية إلى الأبد لأنشطة القتل والوحشية من جانب داعش".

وتقود الولايات المتحدة تحالفاً دولياً يحارب مسلحي "داعش" في العراق وسوريا، منذ أن سيطر التنظيم على مناطق واسعة في الجارتين، صيف 2014.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الأحد، مقتل البغدادي في غارة شنتها قوات أمريكية خاصة، الليلة الماضية، في منطقة إدلب.

وأضاف ترمب "البغدادي قُتل بعد تفجير سترته الناسفة، كان معه ثلاثة من أولاده، وجسده كان مشوهاً جراء الانفجار، كما انهار عليه نفق، لكن نتائج التحاليل أتاحت التعرف عليه بشكل أكيد".

ورغم انحصار نفوذ داعش واسترداد معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها، إلا أنه لا يزال للتنظيم وجود في العراق وسوريا، حيث يشن هجمات من آن إلى آخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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