أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، الأحد، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، في عملية خاصة نفذتها بلاده في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال ترمب في كلمة متلفزة من البيت الأبيض، "نسقنا مع تركيا وروسيا في العملية التي أسفرت عن مقتل البغدادي، وأشكر هاتين الدولتين".

وقال ترمب إن البغدادي فجّر نفسه من خلال سترة ناسفة، وأكد أن اختبارات الحمض النووي أجريت على جثته في الموقع، وكانت النتائج إيجابية.

وأكد ترمب أن عدداً من أفراد تنظيم داعش الإرهابي قتلوا في العملية بالاضافة إلى زوجتَي البغدادي وعدد من أطفاله.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه تسنى له مشاهدة معظم العملية، برفقة نائبه مايك بنس، ووزير الدفاع وقادة الأركان.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى مشاركة ثماني طائرات مروحية في العملية، مشيراً إلى عدم وقوع أي ضحايا في صفوف القوات الأمريكية خلال العملية.

وأوضح ترمب أنه تم إلقاء القبض على 11 طفلاً من المبنى الذي تحصن فيه البغدادي وهم بحوزة طرف ثالث لم يسمه.

وأكد ترمب أن الولايات المتحدة سوف تحتفظ ببعض قواتها في سوريا لتأمين حقول النفط في المنطقة.