سياسة
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الرئاسة التركية: حان وقت القضاء على باقي زعماء التنظيمات الإرهابية
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إنه حان الوقت للقضاء على من تبقى من زعماء التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن تركيا ستواصل الكفاح مع أصدقائها وحلفائها للقضاء على كافة أشكال الإرهاب.
الرئاسة التركية: حان وقت القضاء على باقي زعماء التنظيمات الإرهابية
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إنه حان الوقت للقضاء على من تبقى من زعماء التنظيمات الإرهابية  / AA
27 أكتوبر 2019

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه حان الوقت للقضاء على من تبقى من زعماء التنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن تركيا ستواصل الكفاح مع أصدقائها وحلفائها للقضاء على كافة أشكال الإرهاب.

وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة الدفاع التركية، إنه جرى تبادل معلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية التركية والأمريكية، قبل العملية التي نفذها الجانب الأمريكي في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، ليلة السبت/الأحد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، حول العملية الأمريكية التي جرت ليلة السبت/الأحد في إدلب، والتي يُعتقد أنها أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول في إدلب، أن القوات الأمريكية نفذت إنزالاً مروحياً في ساعة متأخرة من الليل، شمالي المحافظة، واشتبك جنودها مع مسلحين لمدة 4 ساعات.

ونقلت مجلة نيوزويك الأمريكية، عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، قوله إن الرئيس ترمب، صادق الأسبوع الماضي، على عملية سرية للغاية تستهدف زعيم داعش أبو بكر البغدادي.

في السنوات القليلة الماضية، وبعد تأسيس التحالف الدولي لمحاربة داعش، تم نشر أنباء غير مؤكدة عن مقتله على فترات متباعدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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