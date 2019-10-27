قالت منظَّمة الصحة العالمية الأحد، إن ربع مليون يمني باتوا على حافة الموت جوعاً، جرَّاء الصراع المستمرّ الذي دمَّر البنية التحتية في البلاد.

وأوضحت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، أن الصراع المستمر والأزمة الاقتصادية الناجمة عنه "يُعَدَّان من العوامل الرئيسية وراء انعدام الأمن الغذائي في اليمن".

وأضاف أن "الصراع أدَّى إلى تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية في البلاد".

وذكر التقرير أن "ما يقدر بنحو 20 مليون شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، فيما يوجد ما يقرب من ربع مليون شخص على حافة الموت من الجوع، إذا لم يحدث تدخُّل عاجل".

ولإنقاذ الأرواح أنشأت منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع السلطات الصحية المحلية والبنك الدولي، من خلال مشروع الطوارئ للصحة والتغذية، نظام ترصُّد للعثور على الأفراد الأشدّ ضعفاً ومرضاً لإحالتهم إلى العلاج.

وأشار التقرير إلى أن النظام "سيحدّد بتحديد الأولويات ويراقب من كثب المجتمعات المعرضة لخطر كبير من المجاعة".

وللعام الخامس على التوالي يشهد اليمن حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلَّحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015 يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وحسب تقديرات وكيل الأمين العامّ للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/حزيران 2019، فقد أدى القتال المشتعل في أنحاء اليمن إلى مقتل 70 ألف شخص.