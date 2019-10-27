قالت وزارة الدفاع التركية الأحد، إنه جرى تبادل معلومات وتنسيق بين السلطات العسكرية التركية والأمريكية، قبل العملية التي نفّذها الجانب الأمريكي في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، ليلة السبت/الأحد.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية الأحد، حول العملية الأمريكية التي جرت ليلة السبت-الأحد في إدلب، والتي يُعتقد أنها أسفرت عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وفي وقت سابق الأحد أفاد مراسل الأناضول في إدلب بأن القوات الأمريكية أجرت إنزالاً مروحيّاً في ساعة متأخرة من الليل شمالي المحافظة، واشتبك جنودها مع مسلحين لمدة 4 ساعات.

ونقلت مجلة نيوزويك الأمريكية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب صدّق الأسبوع الماضي على عملية سرية للغاية تستهدف زعيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وأضاف المسؤول أنهم يعتقدون أن العملية التي نُفّذت في إدلب أسفرت عن مقتل البغدادي، إلا أن العمل جارٍ للتأكد من الأمر.

وحسب المجلة، أبلغ مسؤولون عسكريون البيت الأبيض بأنهم على يقين تامّ من مقتل البغدادي.

وفي السنوات القليلة الماضية وبعد تأسيس التحالف الدولي لمحاربة داعش، نُشِرَت أنباء غير مؤكَّدة في فترات متباعدة عن مقتل البغدادي.