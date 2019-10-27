سياسة
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الأناضول تكشف تفاصيل استهداف البغدادي بعملية أمريكية
أفاد مراسل وكالة الأناضول في محافظة إدلب السورية الأحد، بأن القوات الأمريكية أجرت إنزالاً مروحيّاً في ساعة متأخرة من الليل شمالي المحافظة، واشتبك جنودها مع مسلحين لمدة 4 ساعات، ثم غادرت المنطقة.
الأناضول تكشف تفاصيل استهداف البغدادي بعملية أمريكية
أفاد مراسل وكالة الأناضول في محافظة إدلب بأن القوات الأمريكية أجرت إنزالاً مروحيّاً في ساعة متأخرة من الليل / Reuters Archive
27 أكتوبر 2019

أفاد مراسل وكالة الأناضول في محافظة إدلب السورية الأحد، بأن القوات الأمريكيَّة أجرت إنزالاً مروحيّاً في ساعة متأخرة من الليل شمالي المحافظة، واشتبك جنودها مع مسلَّحين لمدة 4 ساعات.

وأوضح المراسل أن المكان الذي جرى فيه الإنزال يبعد بضعة كيلومترات عن مخيم طور لاها الذي يقطنه نازحون.

وعن تفاصيل العملية قال مراسل الأناضول: "في حدود الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، استهدفت 8 مروحيات أمريكيَّة وطائرتان مسيرتان نقطة قريبة من قرية باريشا على مدى 90 دقيقة، وقوبلت المروحيات بمقاومة من الأرض عبر أسلحة ثقيلة".

وأردف: "وعقب القصف الجوي غادرت المروحيات المنطقة، وبعد نصف ساعة عادت وبدأت القصف مجدداً، وفي هذه الأثناء أجرت المروحيات إنزالاً لعناصر يُعتقد أنهم من القوات الخاصَّة".

ولفت مراسل الأناضول إلى أن الجولة الثانية من الاشتباكات دامت ساعتين ونصف الساعة، مبيناً أن المروحيات غادرت المنطقة تمامًا بعد عملية دامت 4 ساعات نُفّذَت على مرحلتين.

وقالت مصادر طبية توجهت إلى المنطقة لمراسل الأناضول، إنها شاهدت في مكان العملية العسكرية منزلاً مدمَّراً بالكامل وعدداً من الخيام المحترقة.

وأفادت المصادر الطبية بأنها عثرت على 7 جثث بينهم طفل و3 نساء، وأسعفت 5 جرحى.

جدير بالذكر أن المجال الجوي لمحافظة إدلب يقع تحت سيطرة القوات الروسية.

في سياق متصل نقلت مجلة نيوزويك الأمريكيَّة عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكيَّة (البنتاغون)، قوله إن الرئيس ترامب صدّق الأسبوع الماضي على عملية سرِّية للغاية تستهدف زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وأضاف المسؤول أنهم يعتقدون أن العملية التي نُفّذَت في إدلب أسفرت عن مقتل البغدادي، إلا أن العمل جارٍ للتأكُّد من الأمر.

وحسب المجلة، فقد أبلغ مسؤولون عسكريون البيت الأبيض بأنهم على يقين تامّ من مقتل البغدادي.

وفي السنوات القليلة الماضية وبعد تأسيس التحالف الدولي لمحاربة داعش، نُشِرَت في فترات متباعدة أنباء غير مؤكَّدة عن مقتل البغدادي.

وكان أول ظهور علني له في عام 2014 في جامع النوري الكبير بالموصل بالعراق، وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي نشر التنظيم شريط فيديو دعائيّ جديد، ليكون بذلك ثاني ظهور للبغدادي خلال خمس سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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