أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد، استشهاد جندي وإصابة 5 آخرين في عملية إرهابية لعناصر PKK/YPG الإرهابي في مدينة رأس العين شمال شرقيّ سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الإرهابيين نفّذوا هجوماً بقذائف الهاون ورشاشات دوشكا، في رأس العين الواقعة ضمن نطاق عملية نبع السلام.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة ردت على الهجوم الإرهابي في إطار حق الدفاع عن النفس.

وأشار إلى أن القوات التركية دمّرَت الأماكن التي شنّت منها العناصر الإرهابية هجومها.

ورغم توصُّل تركيا والولايات المتحدة إلى تفاهم في 17 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، يقضي بانسحاب الإرهابيين من منطقة عملية نبع السلام، فإن تنظيم PKK/YPG الإرهابي يواصل هجماته في منطقتي تل أبيض ورأس العين.

وفي 9 أكتوبر الجاري أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.