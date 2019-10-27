سياسة
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البنتاغون يعلن استهداف زعيم تنظيم داعش الإرهابي ومصادر تؤكّد مقتله
قال مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، إن أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، استهدفته غارة جوية السبت، في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب بصدد الإدلاء بـ"إعلان كبير" الأحد، حسب الشبكة ذاتها.
البنتاغون يعلن استهداف زعيم تنظيم داعش الإرهابي ومصادر تؤكّد مقتله
مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية يؤكّد استهداف أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي بغارة جوية / AA
27 أكتوبر 2019

أكّد مصدر بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، أن أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الإرهابي، استُهدف بغارة جوية السبت.

ووفقاً للمصدر الذي نقلت شبكة CNN تصريحاته، فإن وكالة الاستخبارات الأمريكية ساعدت على تحديد مكان البغدادي.

ونقلت رويترز عن مسؤولين إيرانيين الأحد قولهما إن مصادر في سوريا أبلغت إيران بأن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي قُتل.

في حين أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بصدد الإدلاء بـ"إعلان كبير" الأحد، حسب الشبكة ذاتها.

وقال ترمب في تغريدة غامضة على حسابه بتويتر "شيء كبير للغاية حدث للتوّ"، دون تفاصيل إضافية.

في سياق متصل نقلت مجلة "نيوزويك" الأمريكية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، قوله إن الرئيس ترمب صدّق الأسبوع الماضي على عملية سرّية للغاية تستهدف زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وحسب المجلة فقد أبلغ مسؤولون عسكريون البيت الأبيض بأنهم على يقين تامّ من مقتل البغدادي.

وفي السنوات القليلة الماضية وبعد تأسيس التحالف الدولي لمحاربة داعش، نُشِرَت في فترات متباعدة أنباء غير مؤكَّدة عن مقتل البغدادي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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