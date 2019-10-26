أعلنت نقابة القضاة الجزائريين السبت، الدخول في إضراب مفتوح بداية من الأحد، احتجاجاً على تغييرات واسعة مسّت سلك القضاء مؤخراً، شملت "تعدي" وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.

جاء ذلك في بيان أعقب اجتماعاً طارئاً للمكتب الوطني للنقابة الوحيدة المعتمدة في البلاد والتي تضم حوالي 6000 قاضٍ.

وقالت النقابة إنه "تقرر توقيف العمل القضائي ابتداءً من تاريخ الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى غاية الاستجابة لجملة المطالب المطروحة".

ويرتبط قرار الإضراب المفتوح بالتغييرات غير المسبوقة التي مسّت سلك القضاء في الأيام القليلة الماضية.

وقالت النقابة إن "وزارة العدل تعدّت صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء عندما انفردت بإعداد الحركة (تنقلات وترقيات) السنوية للقضاة في غرف مغلقة". وأضافت أن "المجلس صادق على حركة مسّت حوالي 3000 قاضٍ في وقت قياسي لا يتعدى الساعة من الزمن".

وتتطلب قرارات وزارة العدل بهذا الصدد المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

وطالبت النقابة بتجميد التغييرات الأخيرة إلى حين إعادة دراستها بصورة قانونية وموضوعية من قِبل المجلس الأعلى للقضاء بعد استرجاع صلاحياته وبمشاركة النقابة ذاتها.

وكان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي أعلن الخميس تغييرات غير مسبوقة في تاريخ القضاء بالبلاد، شملت قرابة 3000 قاضٍ لتصحيح "مظاهر مشينة" في القطاع، حسب قوله. ووفق ما قاله زغماتي في تصريحات إعلامية، تقرر إجراء حركة في سلك القضاة "غير مألوفة في حجمها ولا في طبيعتها، وتمس 2998 قاضياً".

وأضاف الوزير أن التغييرات "بُنيت على معايير موضوعية محددة سلفاً شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية فحص وتدقيق شديدين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن، وما أفرزته من مظاهر مشينة بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر"، دون ذكر توضيحات.