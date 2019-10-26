سياسة
2 دقيقة قراءة
قضاة الجزائر يبدأون إضراباً مفتوحاً الأحد احتجاجاً على تغييرات مسّت القضاء
أصدرت نقابة القضاة الجزائريين السبت، بياناً أعلنت فيه دخول القضاة في إضراب مفتوح بداية من الأحد، احتجاجاً على تغييرات واسعة مسّت سلك القضاء مؤخراً، وشملت "تعدي" وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
قضاة الجزائر يبدأون إضراباً مفتوحاً الأحد احتجاجاً على تغييرات مسّت القضاء
نقابة القضاة الجزائريين أعلنت دخول القضاة في إضراب مفتوح بداية من الأحد احتجاجاً على تغييرات واسعة مسّت سلك القضاء / AP
26 أكتوبر 2019

أعلنت نقابة القضاة الجزائريين السبت، الدخول في إضراب مفتوح بداية من الأحد، احتجاجاً على تغييرات واسعة مسّت سلك القضاء مؤخراً، شملت "تعدي" وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.

جاء ذلك في بيان أعقب اجتماعاً طارئاً للمكتب الوطني للنقابة الوحيدة المعتمدة في البلاد والتي تضم حوالي 6000 قاضٍ.

وقالت النقابة إنه "تقرر توقيف العمل القضائي ابتداءً من تاريخ الأحد 27 أكتوبر/تشرين الأول إلى غاية الاستجابة لجملة المطالب المطروحة".

ويرتبط قرار الإضراب المفتوح بالتغييرات غير المسبوقة التي مسّت سلك القضاء في الأيام القليلة الماضية.

وقالت النقابة إن "وزارة العدل تعدّت صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء عندما انفردت بإعداد الحركة (تنقلات وترقيات) السنوية للقضاة في غرف مغلقة". وأضافت أن "المجلس صادق على حركة مسّت حوالي 3000 قاضٍ في وقت قياسي لا يتعدى الساعة من الزمن".

وتتطلب قرارات وزارة العدل بهذا الصدد المصادقة عليها من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

وطالبت النقابة بتجميد التغييرات الأخيرة إلى حين إعادة دراستها بصورة قانونية وموضوعية من قِبل المجلس الأعلى للقضاء بعد استرجاع صلاحياته وبمشاركة النقابة ذاتها.

وكان وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي أعلن الخميس تغييرات غير مسبوقة في تاريخ القضاء بالبلاد، شملت قرابة 3000 قاضٍ لتصحيح "مظاهر مشينة" في القطاع، حسب قوله. ووفق ما قاله زغماتي في تصريحات إعلامية، تقرر إجراء حركة في سلك القضاة "غير مألوفة في حجمها ولا في طبيعتها، وتمس 2998 قاضياً".

وأضاف الوزير أن التغييرات "بُنيت على معايير موضوعية محددة سلفاً شملت الجميع، وهي مستمدة من عملية فحص وتدقيق شديدين لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع لعقود من الزمن، وما أفرزته من مظاهر مشينة بعضها يثير الاشمئزاز وحتى التذمر"، دون ذكر توضيحات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us