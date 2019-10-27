أهم الأحداث:

سقوط 63 قتيلاً في اليوم الثاني للاحتجاجات العراقية ودعوات لرحيل الحكومة، وأردوغان يؤكّد عزم تركيا تطهير منطقة شرق الفرات من الإرهابيين ما لم ينسحبوا خلال الـ150 ساعة.

الجديد على TRT عربي:

العراقيون يعودون إلى الشارع.. جيلٌ جديد من الاحتجاجات؟

سوريا في ظل توازنات ما بعد "نبع السلام"

شاهد!

تجدُّد مظاهرات العراق

احتجاجات العراق.. سقوط 63 قتيلاً ودعوات لرحيل الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية السبت، ارتفاع عدد الضحايا في صفوف المتظاهرين في بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد خلال يومين إلى 63 قتيلاً، فضلاً عن إصابة 2592 آخرين من المتظاهرين وأفراد الأمن. [الأناضول]

وقالت المفوضية في بيان، إن 10 قتلى سقطوا في بغداد و14 في محافظة ميسان و15 في محافظة ذي قار و7 في محافظة البصرة و12 في محافظة الديوانية و4 في محافظة بابل وقتيل واحد في محافظة المثنى. [TRT عربي]

على صعيدٍ موازٍ، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر السبت، المسؤولين إلى تقديم استقالاتهم قبل انزلاق البلاد إلى حرب أهلية، مؤكّداً ضرورة الكفّ عن "قمع الاحتجاجات". أمّا رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي فقد دعا السبت إلى تشكيل حكومة مصغرة تمهِّد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. [TRT عربي]

أردوغان: سنطهّر المنطقة من الإرهابيين ما لم ينسحبوا خلال الـ150 ساعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت، إنه "إذا لم ينسحب الإرهابيون من شمال سوريا في نهاية مهلة الـ150 ساعة المتفق عليها مع الجانب الروسي، فإن تركيا ستتولى الأمر ونطهّر المنطقة". [الأناضول]

وأكّد أردوغان في تصريحات أدلى بها خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لنادي فنربهشه التركي، أنه "إذا استمر التنظيم الإرهابي (YPG/PKK) في شن هجماته علينا من داخل أو خارج الخط على عمق 30 كلم فسوف نطارده إلى أي مكان يفرّ إليه، وسنفعل ما يلزم". [الأناضول]

وحول المنطقة الآمنة المراد تأسيسها في شمال سوريا، قال الرئيس التركي: "سننشئ منطقة آمنة بين تل أبيض ورأس العين إذا لزم الأمر، مع تأسيس البنية التحتية والفوقية، والمساكن ليعيش اللاجئون فيها، سنُظهِر ذلك للعالم بالدليل". وتابع: "نعمل على تأسيس منطقة آمنة من أجل منع هجمات YPG/PKK وداعش من سوريا ضد بلادنا، وقد حقّقنا هدفنا إلى حد كبير". [TRT عربي]