بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت، خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الروسي، تنفيذ الاتفاق بين موسكو وأنقرة بشأن شمالي سوريا.

وذكر الكرملين في بيان، أن مجلس الأمن الروسي عقد اجتماعاً طارئاً بدعوة من بوتين.

وأضافت أن "الاجتماع بحث تنفيذ الاتفاق التركي الروسي المُتوصّل إليه في (مدينة) سوتشي، والوضع في سوريا".

كما أطلع بوتين أعضاء المجلس على تفاصيل القمة الروسية الأفريقية التي عُقدت في مدينة سوتشي، الأربعاء الماضي.

واستضافت سوتشي الثلاثاء، قمة تركية روسية توصلت إلى اتفاق من عشر نقاط، حول انسحاب تنظيم YPG الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كلم في الداخل السوري خلال 150 ساعة.

وجاء الاتفاق على خلفية إطلاق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بهدف تطهيرها من التنظيمات الإرهابية وإنشاء منطقة آمنة يمكن للاجئين السوريين العودة إليها.