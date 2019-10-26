سياسة
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الداخلية العراقية: قتلى وجرحى في قوات الأمن بتظاهرات الجمعة
قالت وزارة الداخلية العراقية السبت، إن قواتها تعرضت لاعتداء بالأسلحة النارية والحجارة خلال تظاهرات الجمعة، في العاصمة بغداد وتسع محافظات أخرى، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوفها.
الداخلية العراقية: قتلى وجرحى في قوات الأمن بتظاهرات الجمعة
سقط 30 قتيلاً و2312 جريحاً في احتجاجات الجمعة في بغداد ومدن الوسط والجنوب / AP
26 أكتوبر 2019

قالت وزارة الداخلية العراقية السبت، إن قواتها تعرضت لاعتداء بالأسلحة النارية والحجارة خلال تظاهرات الجمعة، في العاصمة بغداد وتسع محافظات أخرى، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوفها.

واستأنف العراقيون الجمعة احتجاجاتهم في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح النِّظام السياسي "الفاسد" بعد توقُّف دام لأكثر من أسبوع.

وقال المتحدث باسم الداخلية العميد خالد المحنا في بيان متلفز، إن "القوات الأمنية قامت بتأمين حماية المتظاهرين ومواقع التظاهرات بكل مسؤولية وضبط عالٍ للنفس، وذلك بعدم استخدام السلاح الناري أو القوة المفرطة تجاه المتظاهرين".

وأضاف المحنا أن "البعض استغل المظاهرات السلمية للاعتداء على القوات الأمنية بالأسلحة النارية والقنابل اليدوية والحجارة، ما أسفر عن استشهاد وجرح العديد من عناصر القوات الأمنية"، دون أن يذكر إحصائية.

وأشار إلى أن مؤسَّسات ومقرات تتبع لقوى سياسية تعرضت للاقتحام والإحراق خلال التظاهرات.

وأكَّد المحنا أن "وزارة الداخلية تدعم حقّ التظاهر السلمي الذي كفله الدستور بما يحفظ أرواح المواطنين ويضمن عدم الاعتداء على الممتلكات العامَّة والخاصَّة".

وحسب المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان (تتبع البرلمان) فإن 30 قتيلاً و2312 جريحاً سقطوا في احتجاجات الجمعة في بغداد ومدن الوسط والجنوب.

وقال مصدر طبي السبت، إن عدد قتلى التظاهرات ارتفع إلى 31 بعدما توُفّي متظاهر متأثراً بجراحه بعد أن دهسته دورية للشرطة وسط مدينة البصرة.

وتخلل احتجاجاتِ الجمعة أعمالُ عنف ارتفعت وتيرتها بصورة متصاعدة في ساعات المساء، بخاصَّة في محافظات الجنوب.

واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما سقط معظم القتلى جراء إطلاق فصائل مسلَّحة النار لدى محاولة المتظاهرين إحراق مقرات تلك الفصائل.

وهذه ثاني موجة احتجاجات عنيفة في العراق خلال الشهر الجاري، إذ قُتل 149 محتجّاً و8 من أفراد الأمن قبل نحو أسبوعين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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