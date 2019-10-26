سياسة
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تيمُّناً بـ"نبع السلام".. أم سورية تسمّي مولودتها "بِنار"
سمّت أم سورية طفلتها المولودة حديثاً "بِنار"، وتعني "النبع" في اللغة التركية، دعماً لعملية نبع السلام العسكرية، بعد أن نقلها جنود أتراك على متن ناقلة جنود مدرَّعة، إلى مستشفى أقجة قلعة الحكومي على الجانب التركي، لتضع مولودتها.
تيمُّناً بـ"نبع السلام".. أم سورية تسمّي مولودتها "بِنار"
أم سورية ينقلها الجنود الأتراك إلى الجانب التركي لتضع مولودتها / AA
26 أكتوبر 2019

سمّت أم سورية طفلتها المولودة حديثاً "بِنار"، وتعني "النبع" في اللغة التركية، دعماً لعملية نبع السلام العسكرية، الرامية إلى مكافحة الإرهاب شمالي سوريا، بعد أن نقلها جنود أتراك على متن مدرعة إلى مستشفى أقجة قلعة الحكومي على الجانب التركي.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان السبت، أن "جنوداً أتراكاً كانوا يزيلون الألغام والعبوات الناسفة بمدينتي تل أبيض ورأس العين، بعد تطهيرهما من الإرهابيين، تَحرَّكوا مباشرةً إثر تلقِّيهم خبر أم سورية فاجأتها آلام المخاض".

وأضاف البيان أن الجنود نقلوا الأم زهية خليل على متن ناقلة جنود مدرعة، إلى مستشفى أقجة قلعة الحكومي على الجانب التركي.

وذكر البيان أن الأم السورية سمّت طفلتها "بنار"، تيمُّناً بعملية نبع السلام، وقدّمَت الشكر للجنود.

وكان الجيش التركي أطلق بمشاركة الجيش الوطني السوري في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 أكتوبر الجاري علّق الجيش التركي العملية بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق آخر بين أنقرة وموسكو في 22 من الشهر ذاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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