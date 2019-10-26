قالت وزارة الدفاع الروسية السبت، إن النِّفْط السوري يُنقل إلى خارج البلاد تحت حراسة العسكريين الأمريكيّين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، أن ما تفعله واشنطن في سوريا هو "سطو ونهب على مستوى الدولة".

وأضاف أن الوزارة نشرت صوراً التقطتها الأقمار الصناعية، لقوافل النِّفْط تتجه إلى خارج سوريا.

وتابع: "تدلّ الصور التي قدّمتها الاستخبارات الفضائية، أن النِّفْط السوري كان يُستخرج تحت حراسة قوية من العسكريين الأمريكيّين".

وأشار إلى أنه "يُنقَل (النِّفْط) بصهاريج إلى خارج سوريا لتكريره، وذلك قبل وبعد دحر إرهابيي (داعش) شرقي الفرات".

ولم يَرِدْ تعليق من واشنطن على ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

وكان وزير الدفاع الأمريكيّ مارك إسبر قال الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكيَّة تبحث إبقاء بعض القوات قرب حقول النِّفْط في شمال شرق سوريا لضمان عدم سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على النِّفْط.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً، أن الرئيس الأمريكيّ دونالد ترمب يميل إلى خطة عسكرية جديدة تقضي بإبقاء نحو مئتي جندي أمريكيّ في شرق سوريا قرب الحدود مع العراق.