سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا: النفط السوري يُنقل إلى خارج البلاد تحت حراسة الأمريكيين
قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف السبت، إن ما تفعله واشنطن في شمال سوريا هو نهب على مستوى الدولة، وكشف أن النفط السوري يُنقل إلى خارج البلاد تحت حراسة العسكريين الأمريكيين.
روسيا: النفط السوري يُنقل إلى خارج البلاد تحت حراسة الأمريكيين
وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر قال الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكية تبحث إبقاء بعض القوات قرب حقول النفط في شمال شرق سوريا / AP
26 أكتوبر 2019

قالت وزارة الدفاع الروسية السبت، إن النِّفْط السوري يُنقل إلى خارج البلاد تحت حراسة العسكريين الأمريكيّين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، أن ما تفعله واشنطن في سوريا هو "سطو ونهب على مستوى الدولة".

وأضاف أن الوزارة نشرت صوراً التقطتها الأقمار الصناعية، لقوافل النِّفْط تتجه إلى خارج سوريا.

وتابع: "تدلّ الصور التي قدّمتها الاستخبارات الفضائية، أن النِّفْط السوري كان يُستخرج تحت حراسة قوية من العسكريين الأمريكيّين".

وأشار إلى أنه "يُنقَل (النِّفْط) بصهاريج إلى خارج سوريا لتكريره، وذلك قبل وبعد دحر إرهابيي (داعش) شرقي الفرات".

ولم يَرِدْ تعليق من واشنطن على ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

وكان وزير الدفاع الأمريكيّ مارك إسبر قال الخميس، إن وزارة الدفاع الأمريكيَّة تبحث إبقاء بعض القوات قرب حقول النِّفْط في شمال شرق سوريا لضمان عدم سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على النِّفْط.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز مؤخراً، أن الرئيس الأمريكيّ دونالد ترمب يميل إلى خطة عسكرية جديدة تقضي بإبقاء نحو مئتي جندي أمريكيّ في شرق سوريا قرب الحدود مع العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us