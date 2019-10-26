أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار السبت، أن الاتفاق الذي توصلت إليه بلاده مع روسيا حول الشمال السوري، يسير بشكل طبيعي ووفق ما هو مخطط له.

جاء ذلك خلال تصريحات للصحفيين في ممثلية تركيا الدائمة لدى حلف شمال الأطلسي (ناتو) عقب اجتماع وزراء دفاع الحلف بالعاصمة البلجيكية بروكسل مساء الجمعة.

وقال أقار إن مهلة الـ150 ساعة في إطار الاتفاق، تنتهي الساعة 18:00 (15:00 ت.غ) يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأضاف: "نتابع الأحداث من كثب حتى ذلك الوقت، وسنقوم باللازم بعد تقييم المستجدات".

وردّاً على المزاعم المتعلقة بعملية نبع السلام، قال أقار إن "التطهير العرقي ليس كلاماً يُطلق جزافاً"، مضيفاً أن "الحديث عن مزاعم لا تمتّ إلى الحقيقة بصلة في هذا الصدد أمر غير أخلاقي".

وشدّد على أنه لم يحدث على الإطلاق أي انتهاك لحقوق الإنسان، أو استخدام سلاح كيميائي أو ممارسات غير إنسانية خلال عملية نبع السلام.

والثلاثاء الماضي استضافت مدينة سوتشي قمة تركية-روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم YPG الإرهابي بأ سلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كلم خلال 150 ساعة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 أكتوبر علّق الجيش التركي العملية بعد توصُّل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه الاتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.