سياسة
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مصادر: حكومة الحريري ترفض الاستقالة دون اتفاق مسبق
قالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الجمعة، إنه لا توجد نية لاستقالة الحريري قبل الاتفاق مع الأطراف السياسية في لبنان حول أسماء الوزراء في الحكومة المقبلة.
مصادر: حكومة الحريري ترفض الاستقالة دون اتفاق مسبق
الحريري التقى السبت، بشكل مفاجئ الرئيس اللبناني ميشال عون في القصر الجمهوري بعبدا / Reuters
25 أكتوبر 2019

نفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الجمعة، وجود نية للاستقالة من جانب الحريري "قبل الاتفاق مع كل الأطراف السياسية حول أسماء الوزراء في الحكومة المستقبلية".

وقالت المصادر للأناضول مع طلب عدم ذكر اسمها، إن الاستقالة دون اتفاق مسبق على حكومة جاهزة "مستبعد‎".

جاء ذلك عقب انتهاء لقاء مفاجئ بين الحريري والرئيس ميشال عون، في القصر الجمهوري بعبدا، إذ ألمحت وسائل إعلام محلية إلى أن الحريري زار عون لتقديم استقالته.

ويشهد لبنان تظاهرات احتجاجية حاشدة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تطالب برحيل رموز النظام ومحاسبة الفاسدين، واستعادة الأموال المنهوبة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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