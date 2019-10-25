نفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الجمعة، وجود نية للاستقالة من جانب الحريري "قبل الاتفاق مع كل الأطراف السياسية حول أسماء الوزراء في الحكومة المستقبلية".

وقالت المصادر للأناضول مع طلب عدم ذكر اسمها، إن الاستقالة دون اتفاق مسبق على حكومة جاهزة "مستبعد‎".

جاء ذلك عقب انتهاء لقاء مفاجئ بين الحريري والرئيس ميشال عون، في القصر الجمهوري بعبدا، إذ ألمحت وسائل إعلام محلية إلى أن الحريري زار عون لتقديم استقالته.

ويشهد لبنان تظاهرات احتجاجية حاشدة منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تطالب برحيل رموز النظام ومحاسبة الفاسدين، واستعادة الأموال المنهوبة.