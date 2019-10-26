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عشرات القتلى والجرحى في احتجاجات الجمعة بالعراق، ومصادر تؤكد أن حكومة الحريري ترفض الاستقالة من دون اتفاق مسبق.

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"جمعة دامية".. عشرات القتلى والجرحى في احتجاجات العراق

أفادت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في العراق في المحافظات المختلفة إلى 30 شخصاً على الأقل بعد تجدد الاحتجاجات في العاصمة العراقية بغداد وأنحاء متفرقة من البلاد. [الأناضول]

ولفتت المفوضية المستقلة إلى "ارتفاع عدد المصابين إلى 2047 من المتظاهرين والقوات الأمنية، (إذ سجل في) بغداد 1493 مصاباً، و80 مصاباً في ذي قار، و10 مصابين في محافظة واسط، وإصابة 76 في المثنى، و301 مصاب في البصرة، وإصابة 36 في محافظة الديوانية، و57 في ميسان". [TRT عربي]

وقال مراسل TRT عربي إن القوات الأمنية العراقية فرضت حظراً للتجوال في محافظات البصرة وواسط والمثنى وبابل والديوانية وذي قار. [TRT عربي]

مصادر: حكومة الحريري ترفض الاستقالة دون اتفاق مسبق

قالت مصادر مقربة من رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الجمعة، إنه لا نية لاستقالة الحريري قبل الاتفاق مع الأطراف السياسية في لبنان حول أسماء الوزراء في الحكومة المقبلة. [TRT عربي]

جاء ذلك عقب انتهاء لقاء مفاجئ بين الحريري والرئيس ميشال عون، في القصر الجمهوري بعبدا، إذ ألمحت وسائل إعلام محلية إلى أن الحريري زار عون لتقديم استقالته. [TRT عربي]

ومن جهة أخرى حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في وقت سابق الجمعة، من أن أي فراغ في السلطة سيؤدي إلى الانهيار، رداً على تمسّك مئات آلاف اللبنانيين الذين يحتشدون في الساحات والشوارع منذ أكثر من أسبوع بمطلب رحيل الطبقة السياسية بأكملها. [وكالة الصحافة الفرنسية]