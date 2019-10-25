سياسة
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الاتحاد الأوروبي يؤجل اتخاذ قرار بشأن موعد خروج بريطانيا
أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا الجمعة، أن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد من دون تحديد موعد جديد.
الاتحاد الأوروبي يؤجل اتخاذ قرار بشأن موعد خروج بريطانيا
جاءت تصريحات أندرييفا، في أعقاب اجتماع لسفراء الدول السبع والعشرين التي ستبقى في الاتحاد بعد خروج بريطانيا / AA
25 أكتوبر 2019

قالت مينا أندريفا المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية الجمعة، إن سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا من حيث المبدأ على إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لكنهم لم يحددوا موعداً جديداً.

وجاءت تصريحات أندرييفا، في أعقاب اجتماع لسفراء الدول السبع والعشرين، وبالتزامن مع اقتراب الموعد النهائي لانفصال بريطانيا عن الاتحاد نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأكدت المتحدثة عدم وجود خطط لعقد قمة طارئة لزعماء التكتل.

ونقل موقع يورونيوز عن مصدر بالاتحاد (لم يسمّه)، قوله: إن "هناك اتفاقاً كاملاً على ضرورة التمديد وذلك بعد اجتماع مندوبي الدول الـ27، التي ستبقى في التكتل بعد خروج بريطانيا لمناقشة طلب لندن تمديد الموعد النهائي لانفصالها بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".

وأضاف المصدر أن "العمل سيستمر خلال مطلع الأسبوع.. من المتوقع أن يجتمع سفراء 27 بلداً الاثنين والثلاثاء المقبلين، لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق".

وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي شارك في اجتماع بروكسل الجمعة، "سنواصل النقاش"، حسب المصدر نفسه.

يشار إلى أن لندن اتخذت قرار الخروج من الاتحاد بموجب استفتاء شعبي أجري في 23 يونيو/حزيران 2016، وبدأت بعده مفاوضات مع بروكسل عبر تفعيلها المادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج من الاتحاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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