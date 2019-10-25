جدد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله الجمعة، تأكيده رفض إسقاط النظام أو استقالة الحكومة والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، محذراً من أن يدفع أحد البلاد تجاه "حرب أهلية".

وتحدث نصر الله في كلمة متلفزة توجه بها إلى اللبنانيين، عن أن الوضع في البلاد "دخل في دائرة الاستهداف السياسي والدولي والإقليمي الذي يوظف جهات داخلية ولم يعد الموضوع حراكاً شعبياً واحتجاجات شعبية".

وادعى أن "هذا ليس تحليلاً بل معلومات من أكثر من مكان (دون تحديد مصادر) وهي مدمغة بالمؤشرات والقرائن".

ودعا الأمين العام لـ"حزب الله" اللبنانيين إلى "مشاهدة وسائل الإعلام الخليجية والأجنبية" التي تتحدث عن الحراك.

وقال: "اقرأوا المقالات وشاهدوا التليفزيونات وراقبوا مواقع التواصل الاجتماعي واللغة والتحريض والجيوش الإلكترونية".

وحذر نصر الله من "أن يحصل في لبنان كما حصل في البلدان المجاورة".

وتابع: "لا تصدقوا ما تقوله السفارات، اليوم السفيرة الأمريكية (أليزابيث رتشارد) والسفارات يقولون لا نريد أن تسقط الحكومة"، مستدركاً: "ليس المهم ماذا يقولون، المهم الـCIA وأجهزة المخابرات ماذا يفعلون".

وأعرب نصر الله عن "مخاوفه" داعياً من يقول إنها غير موجودة إلى "طمأنته"، مضيفاً: "لا أخاف على المقاومة بل على البلد من أن يكون هناك من يريد أخذ بلدنا إلى توترات اجتماعية وأمنية وسياسية ويأخذه إلى حرب أهلية".

وجدد تأكيده أن "حزب الله لا يؤيد استقالة الحكومة ولا يقبل في هذه الظروف بانتخابات نيابية مبكرة لأنه موضوع معقد".

ويواصل آلاف اللبنانيين احتجاجاتهم لليوم التاسع، تنديداً بالطبقة السياسية، وللمطالبة بمحاكمة الفساد واستقالة الحكومة. وبدأ المتظاهرون منذ ساعات الصباح الأولى التجمع في النقاط المركزية للحراك من بيروت وطرابلس شمالاً حتى النبطية وصور جنوباً.