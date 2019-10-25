سياسة
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مطلوبة للقضاء.. الشرطة التركية تقبض على قريبة لـ"كولن" الإرهابي
أعلنت الشرطة التركية في إسطنبول الجمعة، القبض على ابنة شقيق فتح الله كولن زعيم منظمة كولن الإرهابية، المتهة بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة.
مطلوبة للقضاء.. الشرطة التركية تقبض على قريبة لـ"كولن" الإرهابي
أكدت النيابة العامة في إسطنبول، أنها أصدرت في وقت سابق مذكرة توقيف في حق زينب كولن / AA
25 أكتوبر 2019

ضبطت قوات الشرطة التركية في مدينة إسطنبول، ابنة شقيق فتح الله كولن زعيم منظمة كولن الإرهابية، المتهمة بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة.

وذكرت مصادر أمنية الجمعة، أن دورية للشرطة أوقفت مساء الخميس، سيارة في منطقة "يني محلة" بحي "باي قوز"، وطلبت من الركاب إبراز هوياتهم الشخصية.

وأضافت أن الشرطة أوقفت إحدى الركاب بعد أن قدّمت وثائق مزورة، وتبيّن لاحقاً في التحقيق بمخفر شرطة "باي قوز"، أن حاملة الهوية المزورة هي زينب كولن ابنة صالح كولن شقيق زعيم المنظمة الإرهابية.

وأكدت النيابة العامة في إسطنبول، أنها أصدرت في وقت سابق مذكرة توقيف في حق زينب كولن، في إطار التحقيقات بجرائم كولن، بتهمة الانتماء إلى "منظمة إرهابية مسلحة".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة كولن، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وتطلب أنقرة من واشنطن تسليم زعيم المنظمة الإرهابية كولن القاطن بولاية بنسلفيانيا الأمريكية منذ 1999، بموجب اتفاقية "إعادة المجرمين" المبرمة بين الجانبين. ‎

واتفاقية "إعادة المجرمين" وقّعت في 7 يونيو/حزيران 1979، بين الجمهورية التركية والولايات المتحدة الأمريكية، وبموجبها تنظم الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين، والتعاون المتبادل في الجرائم الجنائية.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 1981.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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