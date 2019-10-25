سياسة
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الاحتجاجات في لبنان تدخل يومها التاسع
يواصل آلاف اللبنانيين احتجاجاتهم لليوم التاسع، تنديداً بالطبقة السياسية، وللمطالبة بمحاكمة الفساد واستقالة الحكومة. وبدأ المتظاهرون منذ ساعات الصباح الأولى بالتجمع في النقاط المركزية للحراك من بيروت وطرابلس شمالاً حتى النبطية وصور جنوباً.
الاحتجاجات في لبنان تدخل يومها التاسع
لليوم التاسع تتواصل الاحتجاجات في لبنان ضد الحكومة والفساد / AFP
25 أكتوبر 2019

يضرب الشلل أغلب المدن اللبنانية من أقصى الشمال إلى الجنوب والعاصمة بيروت مع استمرار إغلاق الطرق الحيوية في ظل الاحتجاجات التي دخلت يومها التاسع، الجمعة، وسط تمسك المتظاهرين بمطلب إسقاط الحكومة التي يترأسها سعد الحريري وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وتغيير الطبقة الحاكمة.

وبدأ المتظاهرون منذ ساعات صباح الجمعة بالتجمع في النقاط المركزية للحراك من بيروت وطرابلس شمالاً حتى النبطية وصور جنوباً.

وأكد المحتجون على التمسك بمطالبهم عقب كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون الذي أشار فيها إلى تعديلات حكومية للخروج من الأزمة وسط دعوات إلى تشكيل حكومة إنقاذ.

ورغم تلك الدعوات إلا أن الحراك الشعبي رفض كلمة الرئيس ميشال مؤكداً على استمراره في ما وصفها بالانتفاضة الشعبية والصمود في الشارع حتى تحقيق مطالبهم.

وفي إطار التطورات السياسية المتعلقة بالاحتجاجات، يطل الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي للحديث عن التطورات على الساحة الداخليّة التي تعصف بلبنان منذ أكثر من أسبوع.

ويُخيّم على لبنان إضراب عام دعا إليه المتظاهرون في وقت واصلت المؤسّسات العامّة والتعليمية في البلاد إغلاق أبوابها لليوم التاسع على التوالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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