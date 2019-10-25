يضرب الشلل أغلب المدن اللبنانية من أقصى الشمال إلى الجنوب والعاصمة بيروت مع استمرار إغلاق الطرق الحيوية في ظل الاحتجاجات التي دخلت يومها التاسع، الجمعة، وسط تمسك المتظاهرين بمطلب إسقاط الحكومة التي يترأسها سعد الحريري وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وتغيير الطبقة الحاكمة.

وبدأ المتظاهرون منذ ساعات صباح الجمعة بالتجمع في النقاط المركزية للحراك من بيروت وطرابلس شمالاً حتى النبطية وصور جنوباً.

وأكد المحتجون على التمسك بمطالبهم عقب كلمة الرئيس اللبناني ميشال عون الذي أشار فيها إلى تعديلات حكومية للخروج من الأزمة وسط دعوات إلى تشكيل حكومة إنقاذ.

ورغم تلك الدعوات إلا أن الحراك الشعبي رفض كلمة الرئيس ميشال مؤكداً على استمراره في ما وصفها بالانتفاضة الشعبية والصمود في الشارع حتى تحقيق مطالبهم.

وفي إطار التطورات السياسية المتعلقة بالاحتجاجات، يطل الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي للحديث عن التطورات على الساحة الداخليّة التي تعصف بلبنان منذ أكثر من أسبوع.

ويُخيّم على لبنان إضراب عام دعا إليه المتظاهرون في وقت واصلت المؤسّسات العامّة والتعليمية في البلاد إغلاق أبوابها لليوم التاسع على التوالي.