أوقفت السعودية 6 أشخاص، خلال أسبوع، بينهم أكاديمي وشيخ قبيلة وشعراء بارزون على خلفية انتقادات وجّهوها لهيئة الترفيه.

وأشار حساب معتقلي الرأي على تويتر بأن عدد من اعتقلوا على خلفية قضايا حرية تعبير منذ سبتمبر/أيلول2017 ارتفع إلى 110 أشخاص، فيما ترفض السلطات السعودية الإفصاح عن أعداد المعتقلين على خلفية الحريات، ولا تسمح للمؤسسات الحقوقية بزيارة المعتقلين أو الاطلاع على أوضاعهم داخل السجون.

وقال حساب معتقلي الرأي، الخميس إن السلطات "اعتقلت شاعر قبيلة الشرارات عايد رغيان الشراري"، مشيراً إلى أنه "مُسن تجاوز الثمانين من عمره".

وأوضح أن "الاعتقال" جاء على "خلفية تغريدة تتضمن أبياتاً شعرية له يبدي فيها رأيه بهيئة الترفيه".

وفي تغريدة الأربعاء، كشف الحساب عن "اعتقال الشيخ عبد الرحمن المحمود، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام (بالرياض) سابقاً، الثلاثاء، وهو حالياً في سجن ذهبان (بمدينة جدة)".

وقال إن "الاعتقال جاء بأمر من تركي آل الشيخ (رئيس هيئة الترفيه) بعد انتشار مقطع قديم له يعود للعام 2017، يستنكر فيه السماح لمن سماهم (السفهاء) بنشر الفساد في المجتمع".

ويوم الثلاثاء، كشف الحساب أن السلطات "اعتقلت شيخ قبيلة عتيبة، فيصل بن سلطان بن جهجاه؛ على خلفية سلسلة تغريدات نشرها وأبدى فيها رأيه بممارسات تركي آل الشيخ عبر هيئة الترفيه".

ويوم الاثنين، قال الحساب إن السلطات "اعتقلت الشاعر سفر الدغيلبي، على خلفية قصيدة تضمنت إشارات غير مباشرة لممارسات تركي آل الشيخ" وذلك بعد استدعاء الأول للتحقيق.

كما أشار في اليوم ذاته إلى "اعتقال الشاعر حمود السبيعي بعد نشره فيديو لقصيدة ينتقد فيها تركي آل الشيخ، بجانب شاب يُدعى قنصل سبيع صمم له مقطع الفيديو".

ووفق "معتقلي الرأي"، فإن "حصيلة من تم معرفة أسمائهم من معتقلي الرأي منذ سبتمبر/أيلول2017 ارتفعت إلى أكثر من 110 أشخاص، إضافة إلى نحو 50 من المقيمين الفلسطينيين، وعدد آخر من المقيمين من جنسيات أخرى".

وفي 2017 بدأت السعودية حملة اعتقالات استهدفت أسماء أكاديمية ودعوية بارزة منها: سلمان العودة، وناصر العمر، وعوض القرني، وعلي العمري، فضلاً عن اعتقال شعراء ومفكّرين منذ سنوات، لمخالفتهم رأي السلطة الحاكمة.