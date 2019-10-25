أطلق الهلال الأحمر التركي عيادة متنقلة لخدمة 500 مريض يومياً في منطقة تل أبيض السورية بعد أن ساهمت عملية نبع السلام في تطهير المنطقة من الإرهابيين.

وأكد بيان صادر عن الهلال الأحمر التركي، الخميس، تواصل إرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية لسكان المنطقة من المحتاجين.

وأشار البيان إلى إطلاق الهلال الأحمر التركي عيادة متنقلة بها وحدات للأمراض الباطنية، وطب الأطفال، والأشعة، ومختبرات طبية، مشيراً إلى أن هذه العيادة بها 16طبيباً في عدد من التخصصات.

ووفق البيان فإن هذه العيادة تقدم خدماتها الطبية في حديقة مستشفى تل أبيض، على أن يتم نقلها لمكان آخر حسب الحاجة والضرورة، مشيراً إلى أن هناك جهوداً مبذولة حالياً لترميم المستشفى الوحيدة بالمنطقة بعد تضررها جرّاء الأعمال الإرهابية.

تجدر الإشارة إلى أن عملية نبع السلام العسكرية التركية نجحت في تطهير تل أبيض من العناصر الإرهابية في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

كما استضافت مدينة سوتشي قمة تركية روسية، الثلاثاء الماضي، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم YPG/PKK الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كلم خلال 150 ساعة.