أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أن نحو 300 من أفراد الشرطة العسكرية الروسية وصلوا من إقليم الشيشان بجنوب روسيا إلى سوريا.

وستتولى الشرطة العسكرية مهام حراسة في مناطق معينة وستساعد في عملية انسحاب عناصر تنظيم PKK/YPG الإرهابي إلى ما بعد 30 كيلومتراً عن الحدود السورية التركية حسب الاتفاق الذي توصلت إليه تركيا وروسيا في سوتشي.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين قال، الخميس، إن تنظيم YPG/PKK الإرهابي بدأ سحب قواته من المناطق الحدودية شمالي سوريا، بموجب اتفاق سوتشي بين الجانبين الروسي والتركي.

وأضاف: "تم الانسحاب وفق اتفاق سوتشي بين الجانبين التركي والروسي، ويسعدنا أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها يجري تنفيذها"، بحسب المصدر ذاته.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من التنظيمات الإرهابية وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

والثلاثاء، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم YPG الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كلم خلال 150 ساعة بعد أيام من توصل الطرفين التركي والأمريكي إلى اتفاق بشأن شرق الفرات، تم بموجبه تعليق عملية نبع السلام.