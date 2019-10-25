قال مصدر حكومي يمني بدرجة وزير، إنه تم مساء الخميس التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، مؤكداً أن توقيع الاتفاق سيتم برعاية سعودية، حسب وكالة الأناضول.

ونفى المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، ما تردد من أنه قد تم التوقيع على الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان بعد مشاورات بدأت في مدينة جدة، وانتقلت الأسبوع الماضي إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال المصدر إنه سيتم التوقيع على الاتفاق بين الحكومة والانتقالي خلال الأيام القادمة، برعاية سعودية.

وكشف مصدر مقرب من المشاورات الدائرة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس، عن تحقيق تقدم كبير في المشاورات بين الجانبين.

وأشار المصدر إلى أن المشاورات التي تجري برعاية سعودية، حسمت نقاط الخلاف التي تسببت في تأخير إعلان الاتفاق الأسبوع الماضي، دون أن يشير إلى هذه النقاط التي تم حسمها.

وجددت السعودية منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي، دعوتها الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي إلى الانخراط في حوار جدة "بشكل فوري ومن دون تأخير".

وجاءت دعوة الرياض إثر سيطرة قوات الانتقالي على مدينة عدن ومحافظة أبين جنوبي البلاد، بإسناد الطيران الحربي الإماراتي الذي قصف مواقع وتعزيزات القوات الحكومية.