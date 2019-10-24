سياسة
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الناتو: لم نتلقَّ دعوة لتولي مهمة شمال شرقي سوريا
أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، أن الحلف لم يتلقَّ دعوة لتولي مهمة شمال شرق سوريا، مشيراً إلى أن نقاش إمكانية تولي حلف الناتو مهمة في الوضع الراهن، قد يزيد من حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.
الناتو: لم نتلقَّ دعوة لتولي مهمة شمال شرقي سوريا
أكد ستولتنبرغ أن حلف الناتو يدعم المرحلة السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في سوريا / AA
24 أكتوبر 2019

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ الخميس، إن الحلف لم يتلق دعوة لتولي مهمة شمال شرقي سوريا.

تصريح ستولتنبرغ الصحفي جاء قبل انطلاق جلسات اجتماع وزراء دفاع الحلف الذي يستمر يومين في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأعرب أمين عام الناتو عن ترحيبه بانخفاض وتيرة العنف إلى حد كبير شمال شرقي سوريا، على ضوء المستجدات الأخيرة.

ورداً على سؤال فيما إذا كان حلف الناتو سيتولى مهمة بالمنطقة الآمنة المرتقب تأسيسها شمال شرقي سوريا، قال ستولتنبرغ: "الناتو لم يتلقَّ دعوة لأداء مهمة شمال شرقي سوريا".

وأوضح أن المهم هو إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا، مبيناً أن نقاش إمكانية تولي حلف الناتو مهمة شمال شرقي سوريا في الوضع الراهن، قد يزيد من حالة عدم الاستقرار بالمنطقة.

وأكد ستولتنبرغ أن حلف الناتو يدعم وبقوة المرحلة السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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