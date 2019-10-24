كشف تقرير للجبهة المصرية لحقوق الإنسان تورط جمهورية التشيك في مد الأجهزة الأمنية في مصر بالأسلحة التي تستخدم في عمليات القمع واسعة النطاق، منذ فض اعتصامي رابعة والنهضة، إذ وثق التقرير استخدام قوات الأمن لأسلحة تشيكية أثناء عملية الفض 14 أغسطس/آب 2013.

يأتي ذلك في وقت أدان فيها البرلمان الأوروبي مقتل 3000 شخص في مصر دون محاكمات حقيقية بينهم أطفال ونساء خلال حكم السيسي.

وعلى الرغم من قرار الاتحاد الأوروبي حظر تصدير السلاح لمصر بعدما تأكد استخدامها في عمليات القمع، وعلى الرغم من معاهدة تجارة الأسلحة والموقف الموحد لمجلس الاتحاد الأوروبي التي تحظر تصدير الأسلحة لدول تقوم بانتهاكات حقوق الإنسان، فإن جمهورية التشيك استمرت في تسليح أجهزة الأمن المصرية بأنواع من الأسلحة الخفيفة.

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ويستخدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ذريعة الحرب على الإرهاب لقمع المعارضين، إذ يقول التقرير الذي نشر تحت عنوان "تصدير الانتهاك" إنه في اجتماع ضم وزير الإنتاج الحربي محمد سعيد العصار ووزير الخارجية التشيكي، أكد العصار أن "جمهورية التشيك لم تُوقف تصديرها للأسلحة إلى مصر مثل دول أوروبية أخرى بعد 30 يونيو/حزيران 2013".

ويسعى التقرير للإجابة على تساؤلات حول طبيعة التصدير وحجمه والإطار القانوني الذي يشمل عملية التصدير، وكيف تستخدمها قوات الأمن المصرية، من خلال أربعة أجزاء.

خطورة الأسلحة التشيكية

تعتبر الأسلحة التشيكية الأكثر تكلفة على المواطنين من مثيلاتها، وهنا تنبع خطورتها، إذ تستخدم في الانتهاكات الحقوقية المباشرة، على الرغم من تراجع تكلفتها المادية مقارنة بالأسلحة الدفاعية الثقيلة.

ويكشف التقرير الانتهاكات التي يتعرض لها المصريون من قبل الأجهزة الأمنية، والقتل خارج إطار القانون، والتي يشتبه في استخدام الأسلحة التشيكية في ارتكابها، ويركز على الإطار القانوني لتصدير جمهورية التشيك الأسلحة للخارج، محلياً ودولياً، وما يفرضه عليها من ضرورة استخدامها في أعمال القمع.

واستخدمت قوات الأمن المصرية الأسلحة التشيكية وعلى رأسها وزارة الداخلية في أعمال القمع الداخلي، وسعت لتعزيز هذه الأسلحة عبر الحصول على رخصة تصنيع بعض تلك الأسلحة داخل مصر.

وتقدم جمهورية التشيك دعماً كبيراً للنظام في مصر على الرغم من استمراره في ممارسة الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الإنسان، الأمر الذي يثير تساؤلات جادة حول موقف الحكومة التشيكية الحقيقي تجاه مبادىء حقوق الإنسان، وما هو ترتيب أولوياتها في مقابل المنافع الاقتصادية التي تعود على جمهورية التشيك من عملية التصدير.

واستعرض تقرير بعنوان "تقرير 2018" لمؤسسةفريدوم هاوس الأمريكيةوضع الحريات في العالم خلال الفترة من الأول من يناير/كانون الثاني إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، وأوضح أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استمر في حكم مصر بطريقة استبدادية، على الرغم من أن انتخاب برلمان جديد في أواخر 2015 أنهى فترة من الحكم بالمراسيم التنفيذية.

إدانة البرلمان الأوروبي

أدان النواب الأوروبيون مقتل ثلاثة آلاف شخص من دون محاكمات حقيقية، بينهم أطفال ونساء، منذ بدء حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاء ذلك بعدما صوّت نواب البرلمان الأوروبي خلال دورته المنعقدة في مدينة ستراسبوغ الفرنسية على قرار الإدانة.

واعتبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، قرار البرلمان الأوروربي "بمثابة جرس إنذار في ظل الصمت الغالب على موقف المجتمع الدولي إزاء انتقام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومته من المواطنين المصريين، بسبب مشاركتهم أو دعمهم -الحقيقي أو المتصور- للاحتجاجات المناهضة للحكومة أواخر سبتمبر/أيلول الماضي".

وطالب النواب الأوروبيون السلطات المصرية بضرورة تسليط الضوء على حقيقة مقتل الطالب الإيطالي ريجيو ريجيني الذي عُذب وقُتل في مصر بداية عام 2016. كما نددوا بالاعتقالات التي أعقبت مظاهرات الشهر الماضي، التي شملت 4300 متظاهر ومعارض، حسب ما جاء في قرار البرلمان الأوروبي.

واستنكر البرلمان الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين، ودعا السلطات إلى وضع حد لجميع أعمال العنف والتحريض ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء والصحفيين، والإفراج عن المعتقلين منهم، ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

وكانت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية أدانت الممارسات القمعية التي تقوم بها السلطات بحق المعارضين، وشن حملة على حرية التعبير حولت مصر إلى "سجن مفتوح" للمنتقدين.