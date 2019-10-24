سياسة
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مقتل ثلاثة مسؤولين عراقيين والسلطات تحظر التجوال في ديالى
أعلنت قوات الجيش والشرطة العراقية حظر التجوال في محافظة ديالى شرقي العراق، بعد مقتل ستة أشخاص بينهم ثلاث مسؤولين حكوميين في هجمات مسلحة بأحد نواحي المحافظة.
مقتل ثلاثة مسؤولين عراقيين والسلطات تحظر التجوال في ديالى
تشهد محافظة ديالى أعمال عنف متواصلة، تقول قيادات أمنية إن أغلبها تنفذه عناصر تنظيم داعش الإرهابي / AA
24 أكتوبر 2019

قُتل 6 أشخاص بينهم ثلاثة مسؤولين حكوميين الخميس، بهجمات مسلحة في إحدى نواحي محافظة ديالى شرقي العراق، حسب مصدر في الشرطة.

وقال النقيب بالشرطة حبيب الشمري، إن "مسلحين مجهولين هاجموا سيارة تقل سعد صريوي رئيس مجلس ناحية أبو صيدا شمال شرقي محافظة ديالى ونجله وأحد أقربائه، ما أسفر عن مقتلهم في الحال".

وأوضح الشمري أن "مجموعة مسلحة أخرى هاجمت مدير ناحية أبي صيدا حارث الربيعي ما أدى إلى مقتله في الحال".

وفي هجوم ثالث قتل مدير الجنسية في الناحية ذاتها العميد محمد الحميري عندما فتح مسلحون نيران أسلحتهم تجاهه.

وأشار الشمري إلى أن مسلحين مجهولين اغتالوا أيضاً أحد شيوخ العشائر (لم تتسنَّ معرفة اسمه على الفور) داخل الناحية ذاتها بهجوم مسلح قرب منزله.

وتابع الشمري أن "الهجمات نفذت جميعها داخل حدود ناحية أبي صيدا، ويبدو أنها كانت منسقة".

والناحية ذات الغالبية السُنية كانت قد تعرضت لهجمات مسلحة واغتيالات في وقت سابق.

وفي وقت لاحق فرضت قوات الجيش والشرطة العراقية حظر التجوال إلى أجل غير مسمى في كامل محافظة ديالى، على خلفية سلسلة الهجمات المسلحة.

وتشهد محافظة ديالى أعمال عنف متواصلة، تقول قيادات أمنية إن أغلبها ينفذها عناصر تنظيم داعش الإرهابي.

وتجري قوات الأمن في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى (شمال) والأنبار (غرب)، عمليات عسكرية متواصلة لمنع عودة نشاط التنظيم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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