أعلنت وزارة الدفاع التركية عن إصابة 5 جنود أتراك في هجوم شنه عناصر تنظيم YPG/PKK الإرهابي في منطقة رأس العين شمالي سوريا.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة الخميس، أن مجموعة من الجنود الأتراك تعرضوا لهجوم مسلح من قبل عناصر إرهابية أثناء قيامهم بعملية تمشيط في مدينة رأس العين.

وأضاف البيان أن القوات التركية تواصل أنشطة التمشيط في المنطقة لإزالة الألغام ومخلفات الإرهابيين من أسلحة ومتفجرات لتوفير الأمن والاستقرار.

وتهدف أعمال التمشيط إلى تدمير مخابئ وأنفاق إرهابيي YPG/PKK، للحيلولة دون إلحاق أضرار بالمدنيين وممتلكاتهم.

والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية-روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم YPG الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.