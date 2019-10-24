سياسة
2 دقيقة قراءة
إصابة 5 جنود أتراك في هجوم شنه YPG الإرهابي شمالي سوريا
قالت وزارة الدفاع التركية في بيان الخميس، إن خمسة جنود أتراك أصيبوا في هجوم شنه عناصر تنظيم YPG/PKK الإرهابي في منطقة رأس العين شمالي سوريا.
إصابة 5 جنود أتراك في هجوم شنه YPG الإرهابي شمالي سوريا
القوات التركية تواصل أنشطة التمشيط في المنطقة لإزالة الألغام ومخلفات الإرهابيين من أسلحة ومتفجرات / AA
24 أكتوبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن إصابة 5 جنود أتراك في هجوم شنه عناصر تنظيم YPG/PKK الإرهابي في منطقة رأس العين شمالي سوريا.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة الخميس، أن مجموعة من الجنود الأتراك تعرضوا لهجوم مسلح من قبل عناصر إرهابية أثناء قيامهم بعملية تمشيط في مدينة رأس العين.

وأضاف البيان أن القوات التركية تواصل أنشطة التمشيط في المنطقة لإزالة الألغام ومخلفات الإرهابيين من أسلحة ومتفجرات لتوفير الأمن والاستقرار.

وتهدف أعمال التمشيط إلى تدمير مخابئ وأنفاق إرهابيي YPG/PKK، للحيلولة دون إلحاق أضرار بالمدنيين وممتلكاتهم.

والثلاثاء الماضي، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية-روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم YPG الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us