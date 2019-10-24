أعربت الخارجية التركية الخميس، عن رفضها التام موقف البرلمان الأوروبي حيال عملية "نبع السلام" العسكرية التي انطلقت ضد الإرهابيين شمالي سوريا.

وفي بيان صادر عنها انتقدت الخارجية مصادقة البرلمان الأوروبي الأربعاء، على قرار يدين "نبع السلام".

وقال البيان: "نرفض تماماً الموقف الذي تبناه البرلمان الأوروبي حيال عملية نبع السلام. القرار الذي اتخذه أولئك الذين يستضيفون الإرهابيين باستمرار في برلمانهم لم يفاجئنا".

وأكد أن العملية نُفّذت في إطار الحقوق النابعة من القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وحق الدفاع الشرعي الوارد في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وأشار إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية المدنيين وعدم إلحاق الضرر بالبنية التحتية خلال استهداف مواقع ومخابئ وأوكار ومرابض أسلحة ومركبات ومعدات تنظيم YPG الذراع السوري لتنظيم PKK المدرج على قائمة الإرهاب من قبل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضاف أن مشروعية "نبع السلام" جرى تسجيلها في اتفاقيتَي تركيا مع الولايات المتحدة وروسيا.

وتابع: "على الرغم من تصريحاتنا المتكررة، فإن البرلمان الأوروبي واصل موقفه المنطوي على أحكام مسبقة حيال تركيا والبعيدة عن الحكمة من خلال اعتماده قراراً لا يتوافق مع الحقائق".

ولفت إلى مكافحة تركيا ضد إرهابيي PKK/YPG/PYD وداعش، والهجرة غير النظامية التي مصدرها سوريا.

وأضاف في السياق ذاته: "عبر هذا القرار، اختار البرلمان الأوروبي خدمة أجندة منظمة إرهابية وإيلاء الأهمية لمزاعم لا أساس لها بدلاً من التضامن مع تركيا".

وبيّن أن القرار المذكور لن يخدم جهود إنشاء بيئة التعاون وتطوير العلاقات بين تركيا والبرلمان الأوروبي الجديد المنتخب في مايو/أيار الماضي.

وجاء في البيان أن "القرار مؤشر على عدم إمكانية البرلمان الأوروبي متابعة التطورات الهامة على الساحة الإقليمية والعالمية بشكل صحيح، وعدم إمكانيته تقييم الأسباب والنتائج بموضوعية وتكاملية، وتطوير استراتيجيات سليمة ومناسبة لغرضها".

وتابع: "نرى محاولة ربط الاتحاد الجمركي وقضايا أخرى بالتطورات المتعلقة بالأزمة السورية خطأ بالغاً".

واختتم بالقول: "لا توجد قوة أو قرار يعيقان تركيا من اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمنها القومي".