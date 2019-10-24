تمكنت قوات الجيش الوطني السوري من إحباط محاولة تسلل تنظيم YPG الإرهابي إلى مناطق شمالي مدينة حلب شمالي البلاد.

وحاولت العناصر الإرهابية التسلل إلى خطوط الجبهة في قرى "كفر كلبين" و"كفر خاشير" بالريف الجنوبي و"اعزاز" و"مرمين" جنوبي عفرين.

وتأتي هجمات التنظيم الإرهابي على الرغم من الاتفاق التركي والروسي، الذي ينص على إخراج جميع عناصر التنظيم وأسلحتهم من مدينتَي "منبج" و"تل رفعت" في غضون 150 ساعة تنتهي الثلاثاء المقبل.

وعلى الرغم من الاتفاق المذكور، يواصل تنظيم YPG الإرهابي محاولة السيطرة على تل رفعت، فيما طُردت عناصره من مدينة عفرين شمالي سوريا في مارس/آذار 2018 ضمن عملية "غصن الزيتون" الذي نفذها الجيشان التركي و"السوري الحر".