سياسة
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البنك المركزي التركي يخفّض الفائدة إلى 14%
أصدر البنك المركزي التركي الخميس، بياناً أعلن فيه خفض سعر الفائدة من 16.50 إلى 14% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.
البنك المركزي التركي يخفّض الفائدة إلى 14%
البنك المركزي التركي يُخفِّض سعر الفائدة من 16.50 إلى 14% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع / AA
24 أكتوبر 2019

أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة من 16.50 إلى 14% على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع.

جاء ذلك حسب بيان عقب اجتماع عقدته الخميس، لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي برئاسة محافظ البنك مراد أويصال.

وقررت اللجنة خفض الفائدة 250 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجل أسبوع، لينخفض سعر الفائدة من 16.50 إلى 14%.

وأشار البيان إلى أن البيانات المعلنة في الفترة الأخيرة تُظهِر استمرار التعافي المعتدل في النشاط الاقتصادي لتركيا.

وتوقع البنك استمرار مساهمة صافي الصادرات في النمو خلال الفترة المقبلة، واستمرار التعافي التدريجي في الاقتصاد تزامناً مع انخفاض معدلات التضخم والتحسن في الظروف المالية. كما أشار إلى استمرار التحسن في توقعات التضخم، مبيناً أن انخفاضه تدعمه تطورات الطلب المحلي ومستوى التشدد النقدي.

وكان البنك المركزي التركي خفّض سعر الفائدة من 19.75 إلى 16.50%، على عمليات إعادة الشراء (الريبو) لأجَل أسبوع، في 12 سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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