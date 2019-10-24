سياسة
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موسكو تعلن بدء انسحاب تنظيم YPG الإرهابي شمالي سوريا
أعلنت موسكو، الخميس، بدء انسحاب عناصر YPG/PKK الإرهابية من المناطق الحدودية شمالي سوريا، بموجب اتفاق سوتشي بين الجانبين الروسي والتركي.
موسكو تعلن بدء انسحاب تنظيم YPG الإرهابي شمالي سوريا
نائب وزير الخارجية الروسي يقول إن تنظيم PKK/YPG الإرهابي بدأ انسحاب قواته من المناطق الحدودية شمالي سوريا
24 أكتوبر 2019

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إن تنظيم YPG/PKK الإرهابي بدأ سحب قواته من المناطق الحدودية شمالي سوريا، بموجب اتفاق سوتشي بين الجانبين الروسي والتركي.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أكد خلالها نائب وزير الخارجية على تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه مع تركيا.

وقال فيرشينين: "هذه العناصر (YPG/PKK) بدأت بالانسحاب الخميس من المناطق الحدودية في سوريا، والمتاخمة لتركيا".

وأضاف: "تم الانسحاب وفق اتفاق سوتشي بين الجانبين التركي والروسي، ويسعدنا أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها يجري تنفيذها"، بحسب المصدر ذاته.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من التنظيمات الإرهابية وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

والثلاثاء، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم YPG الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كلم خلال 150 ساعة بعد أيام من توصل الطرفين التركي والأمريكي إلى اتفاق بشأن شرق الفرات، تم بموجبه تعليق عملية نبع السلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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