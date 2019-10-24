قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين إن تنظيم YPG/PKK الإرهابي بدأ سحب قواته من المناطق الحدودية شمالي سوريا، بموجب اتفاق سوتشي بين الجانبين الروسي والتركي.

جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أكد خلالها نائب وزير الخارجية على تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه مع تركيا.

وقال فيرشينين: "هذه العناصر (YPG/PKK) بدأت بالانسحاب الخميس من المناطق الحدودية في سوريا، والمتاخمة لتركيا".

وأضاف: "تم الانسحاب وفق اتفاق سوتشي بين الجانبين التركي والروسي، ويسعدنا أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها يجري تنفيذها"، بحسب المصدر ذاته.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من التنظيمات الإرهابية وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

والثلاثاء، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم YPG الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كلم خلال 150 ساعة بعد أيام من توصل الطرفين التركي والأمريكي إلى اتفاق بشأن شرق الفرات، تم بموجبه تعليق عملية نبع السلام.