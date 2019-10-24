قالت وزارة الدفاع التركية إن القوات التركية نجحت في تفكيك 40 لغماً و227 قنبلة مصنوعة يدوياً حتى اليوم في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الخميس، للمتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية ناديدا شبنم أكطوب، أكدت فيه على استمرار الإجراءات العسكرية مع القادة الروس بشأن الآليات التي سيتم تشكيلها لتفعيل ومراقبة اتفاق سوتشي.

وأشارت المتحدثة إلى أن القوات المسلحة التركية تقدم الخدمات العلاجية والإسعافات الأولية لأهالي المنطقة في تل أبيض.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من التنظيمات الإرهابية وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

والثلاثاء، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم YPG الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كلم خلال 150 ساعة بعد أيام من توصل الطرفين التركي والأمريكي إلى اتفاق بشأن شرق الفرات، تم بموجبه تعليق عملية نبع السلام.