سياسة
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القوات التركية تُفكّك 40 لغماً و227 قنبلة في منطقة "نبع السلام"
قالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها المسلحة نجحت في تفكيك 40 لغماً و227 قنبلة مصنوعة يدوياً حتى اليوم في منطقة عملية "نبع السلام"، مؤكدة استمرار الإجراءات المشتركة مع الجانب الروسي المتفق عليها ضمن اتفاق سوتشي.
القوات التركية تُفكّك 40 لغماً و227 قنبلة في منطقة "نبع السلام"
القوات المسلحة التركية نجحت في تفكيك ألغام وقنابل يدوية في منطقة عملية نبع السلام شمال سوريا / وزارة الدفاع التركية
24 أكتوبر 2019

قالت وزارة الدفاع التركية إن القوات التركية نجحت في تفكيك 40 لغماً و227 قنبلة مصنوعة يدوياً حتى اليوم في منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الخميس، للمتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية ناديدا شبنم أكطوب، أكدت فيه على استمرار الإجراءات العسكرية مع القادة الروس بشأن الآليات التي سيتم تشكيلها لتفعيل ومراقبة اتفاق سوتشي.

وأشارت المتحدثة إلى أن القوات المسلحة التركية تقدم الخدمات العلاجية والإسعافات الأولية لأهالي المنطقة في تل أبيض.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من التنظيمات الإرهابية وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

والثلاثاء، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم YPG الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كلم خلال 150 ساعة بعد أيام من توصل الطرفين التركي والأمريكي إلى اتفاق بشأن شرق الفرات، تم بموجبه تعليق عملية نبع السلام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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