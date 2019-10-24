قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إنه لا يوجد أي تغيير على برنامج لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن الشهر المقبل.

وأضاف قالن في مقابلة أجراها مع صحيفة ديلي صباح التركية الأربعاء، إن الرئيس التركي سيزور الولايات المتحدة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني كما كان مخططًا له في السابق.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني للتباحث حول آخر تطورات الأوضاع في سوريا وتشكيل المنطقة الآمنة على الحدود التركية السورية.

وفي السياق، أكد قالن أن انتصار تركيا في العملية العسكرية واضح للغاية، مشدداً على نجاح العملية العسكرية في غضون عشرة أيام فقط.

وأضاف قالن أن دبلوماسية الرئيس التركي لعبت دوراً فاعلاً مع الجانب الروسي والأمريكي في الاتفاقيات الأخيرة المتعلقة بشمالي سوريا.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية"نبع السلام"في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من التنظيمات الإرهابية وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

والثلاثاء، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم YPK الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كلم خلال 150 ساعة بعد أيام من توصل الطرفين التركي والأمريكي إلى اتفاق بشأن شرق الفرات، تم بموجبه تعليق عملية نبع السلام.