سياسة
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الاحتلال يهدم منزل عائلة فلسطينية للمرة الثانية خلال عام في الضفة الغربية
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منزل لطيفة أبو حميد بعد اتهام أحد أفراد العائلة بمقتل جندي إسرائيلي العام الماضي في مخيم الأمعري وسط الضفة الغربية المحتلة.
الاحتلال يهدم منزل عائلة فلسطينية للمرة الثانية خلال عام في الضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلاً فلسطينياً للمرة الثانية خلال أقل من عام في مخيم الأمعري وسط الضفة الغربية المحتلة
24 أكتوبر 2019

هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، منزلاً فلسطينياً بمخيم الأمعري قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من عام.

وداهمت قوة عسكرية إسرائيلية المخيم فيما شرع الجيش بهدم منزل السيدة لطيفة أبو حميد المكون من ثلاثة طوابق، والذي لا يزال قيد الإنشاء.

وتتذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لهدم المنزل، بأن أحد أفراد العائلة وهو المعتقل إسلام أبو حميد، ألقى لوحاً رخامياً على جندي خلال عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم الأمعري، مطلع مايو/ أيار 2018، أدى إلى مقتله.

وللسيدة "لطيفة" 9 أبناء، 5 منهم معتقلون ومحكوم عليهم جميعاً بالسجن مدى الحياة، كما قُتل أحد أبنائها برصاص جيش الاحتلال عام 1994.

وخلال عملية هدم المنزل -الذي أعادت العائلة بناءه مجدداً إثر هدمه نهاية العام الماضي- اندلعت مواجهات بين جيش الاحتلال والعشرات من أبناء المخيم، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق شديدة.

جاء ذلك بالتزامن مع اعتقال الجيش الإسرائيلي 13 فلسطينياً من مناطق متعددة في الضفة الغربية المحتلة خلال ساعات الليلة الماضية.

ووصل عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية إلى 5700 معتقل بينهم 230 طفلاً و48 معتقلة و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة إلى تدخل طبي عاجل وفقاً للإحصائيات الرسمية التابعة لهيئة شؤون الأسرى الفلسطينية.

مصدر:AA
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