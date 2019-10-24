سياسة
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واشنطن تدعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي ومطالبتهم بالإصلاح
قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الشعب اللبناني "غاضب بحق" من حكومته لعدم معالجة الفساد، وإن واشنطن تدعم حقه في التظاهر السلمي. ودعا الحكومةَ اللبنانية إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الشعب واصفاً الاحتجاجات بأنها "تأخرت كثيراً".
واشنطن تدعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي ومطالبتهم بالإصلاح
الخارجية الأمريكية تدعو الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الشعب / Reuters
24 أكتوبر 2019

قال مسؤول بارز بوزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن الشعب اللبناني "غاضب بحق" من حكومته لرفضها معالجة الفساد، وإن واشنطن تدعم حقه في التظاهر السلمي.

ودعا المسؤول الأمريكي الحكومة اللبنانية إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطالب بها الشعب واصفاً الاحتجاجات بأنها "تأخرت كثيراً".

و أضاف المسؤول للصحفيين: "إن الشعب اللبناني يشعر بإحباط. الحشود التي تخرج ضخمة، الشعب يريد أن يرى إجراء. إن حكومة الولايات المتحدة تدعم حقه (الشعب اللبناني) في المطالبة بإجراء للإصلاح من أجل محاربة الفساد. هذه ليست مشكلة جديدة".

وأوضح أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الشعب اللبناني سيقبل ما قد طُرح على الطاولة مضيفاً "نحن نتحدث إليهم بشأن الإصلاح منذ فترة".

وكانت مصادر ذكرت يوم الأربعاء أن زعماء لبنانيين يناقشون احتمال إجراء تعديل وزاري لنزع فتيل الاحتجاجات.

واجتاحت لبنان مظاهرات غير مسبوقة أصابت البلاد بالشلل على مدى أسبوع احتجاجاً على سياسيين يعتبرهم المتظاهرون مسؤولين عن الفساد في دولة مثقلة بالديون وتعاني تحت وطأة أزمات اقتصادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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