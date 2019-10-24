سياسة
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روسيا تنفذ أول دورية شمالي سوريا ضمن الاتفاق مع تركيا
بدأت الشرطة العسكرية الروسية، الأربعاء، أولى دورياتها في شمالي سوريا. وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية أنه "وفقاً لمذكرة التفاهم الموقَّعة بين تركيا وروسيا بسوتشي،نفذت الشرطة العسكرية الروسية، الأربعاء، دورية في المسارات المحددة شمال سوريا".
روسيا تنفذ أول دورية شمالي سوريا ضمن الاتفاق مع تركيا
 الشرطة العسكرية الروسية تقول إنها نفذت دورياتها شمالي سوريا وفقاً للاتفاق التركي الروسي / AFP
24 أكتوبر 2019

نفذت الشرطة العسكرية الروسية أولى دورياتها شمالي سوريا، وفقاً للاتفاق التركي الروسي.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، مساء الأربعاء، أنه "وفقاً لمذكرة التفاهم الموقَّعة بين تركيا وروسيا، الثلاثاء، بسوتشي، نفذت الشرطة العسكرية الروسية، الأربعاء، دورية في المسارات المحددة شمال سوريا للمرة الأولى".

والثلاثاء، استضافت مدينة سوتشي قمة تركية روسية، انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم "YPG" الإرهابي بأسلحته عن الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "YPG/PKK" وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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