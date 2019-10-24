أهم الأحداث:

ترمب يعلن رفع العقوبات المفروضة على تركيا منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول، ومقرّر أممي يطالب بحظر تصدير منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

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رسمياً.. "الخزانة الأمريكية" ترفع العقوبات عن تركيا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء، رفع العقوبات التي فُرضت على وزارتين وثلاثة وزراء أتراك في 14 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، رسميّاً. [TRT عربي]

جاء الإعلان عقب تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترمب أوعز فيه برفع العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا بسبب نبع السلام، وذلك في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في البيت الأبيض، للتعليق على تطوُّرات الأوضاع في سوريا. [TRT عربي]

وتحدث الرئيس الأمريكي عن "العلاقات الجيدة" التي تربطه بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، رافضاً مقترحات محللين سياسيين بشنّ عملية عسكرية ضد تركيا. [الأناضول]

مقرّر أممي يطالب بحظر تصدير منتجات المستوطنات الإسرائيلية

طالب مقرّر الأمم المتَّحدة المعنيّ بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايك لينك، خلال اجتماع بالمنظَّمة الدولية، المجتمع الدولي بفرض حظر كامل على تصدير جميع المنتجات المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة، ونشر قاعدة بيانات للشركات العاملة في تلك المستوطنات. [TRT عربي]

واعتبر لينك السماح للمستوطنات الإسرائيلية بتصدير منتجاتها إلى الخارج "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، على النحو الذي أكّده قرار مجلس الأمن 2334"، وطالب لينك الدول الأعضاء بتحمُّل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية بإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها غير القانوني للأراضي الفلسطينية. [الأناضول]