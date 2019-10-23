سياسة
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جاوش أوغلو: هناك حاجة إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ضرورة أن يعارض المجتمع الدولي محاولات إسرائيل إضعاف حلّ الدولتين، ويعترف بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
جاوش أوغلو: هناك حاجة إلى دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
جاوش أوغلو: التطورات الأخيرة في الميدان لا تبعث على مزيد من الأمل في التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية / AA
23 أكتوبر 2019

أكّد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الحاجة إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش مع إسرائيل جنباً إلى جنب بسلام.

جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية التركي خلال اجتماع لجنة وزارية، على هامش القمة 18 لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذرية باكو.

وأشار الوزير التركي إلى أن حركة عدم الانحياز تدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقه في الحرية وتقرير مصيره.

وبيّن أن القضية الفلسطينية تمرّ بأصعب مراحل تاريخها، مؤكّداً أهمِّيَّة أن تدعم حركة عدم الانحياز فلسطين.

ولفت إلى أن التطورات الأخيرة في الميدان لا تبعث على مزيد من الأمل في التوصل إلى حلّ عادل ودائم.

وقال جاوش أوغلو إن تدمير المنازل الفلسطينية، والاعتقالات التعسفية والهجمات المنتظمة من المستوطنين، والقيود المفروضة على التنقل، أصبحت ممارسات يومية في المناطق المحتلّة.

وأردف: "وفي حين تستعد الولايات المتَّحدة لطرح خطة سلام، أشدّد على الحاجة إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعيش في سلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل، تكون القدس الشرقية عاصمتها، على أساس حدود عام 1967".

وشدّد جاوش أوغلو على أنه "لدعم الشعب الفلسطيني، على المجتمع الدولي أن يعارض محاولات إسرائيل إضعاف حل الدولتين".

وأردف أن اعتراف المجتمع الدولي بأسره بالدولة الفلسطينية أمر لا بد منه لتحقيق سلام دائم.

ودعا الوزير التركي جميع الأعضاء الذين لا يعترفون بالدولة الفلسطينية إلى الاعتراف بها.

وحول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قال جاوش أوغلو، "من المهم أن يتم تجديد ولاية الأونروا الحالية لمدة 3 سنوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وتابع "لا يمكننا حرمان 5.4 مليون لاجئ من حقوقهم الأساسية".

وأشار تشاووش أوغلو، إلى أنه "رغم الصعوبات المستمرة، تستحق الأونروا دعمنا السياسي والمالي المستمر".

وأردف "كما وعدنا، قمنا بتحويل 10 ملايين دولار إلى الأونروا لعام 2019، ستواصل تركيا في تقديم أفضل ما يمكنها للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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