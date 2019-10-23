قال والي مدينة قيرقلار إيلي التركية عثمان بلغين، إن الغاز الروسي الذي سيُصدَّر إلى أوروبا، وصل إلى محطة قيي كوي عبر خط أنبوب مشروع السيل التركي، 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بلغين خلال حفل أقيم في مقر الولاية، بمناسبة تسليم رخصة تشغيل وتوزيع الغاز المتدفق عبر مشروع "السيل التركي".

وأوضح بلغين أن أعمال بناء وتجهيز محطة استقبال الغاز الروسي في بلدة قيي كوي انتهت تماماً، وأن الغاز الروسي بدأ التدفق عبر الأنابيب.

وأضاف أن مشروع السيل التركي سيكون له مردود كبير على تركيا اقتصادياً، معرباً عن سعادته لدخول المشروع الأراضي التركية عبر ولايته.

و"السيل التركي"مشروع يهدف إلى مد أنبوبين بقدرة 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويّاً لكل منهما، من روسيا عبر البحر الأسود إلى تركيا، ثم إلى دول شرقي وجنوبي أوروبا.