سياسة
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بغداد: القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا ستغادر العراق خلال 4 أسابيع
قال وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، في تصريحات للصحفيين بعد لقاء جمعه مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، إن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا ستغادر العراق خلال أربعة أسابيع.
بغداد: القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا ستغادر العراق خلال 4 أسابيع
وزير الدفاع العراقي قال إن القوات المنسحبة ستتوجه إلى القواعد الأمريكية في الكويت أو قطر. / AA
23 أكتوبر 2019

أعلن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري الأربعاء، أن القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا ستغادر العراق خلال أربعة أسابيع.

وعقب مباحثات مع نظيره الأمريكي مارك إسبر في بغداد، قال الشمري في تصريحات لصحفيين، إن "الأمريكيين انسحبوا من سوريا إلى العراق بسبب عدم وجود اتفاقية بين الولايات المتحدة وسوريا".

وأضاف أن "هذه القوات البالغ عددها 150 جنديّاً، ستنسحب من العراق خلال أربعة أسابيع".

وأوضح الشمري أن "وجهة هذه القوات ستكون القواعد الأمريكية في الكويت أو قطر".

ووصل وزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد الأربعاء، في زيارة غير معلن عنها مُسبَقاً، وأجرى مباحثات أيضاً مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.

وقالت الحكومة العراقية، في بيان، إن اسبر أبلغ عبد المهدي بأن "أي تصريحات إعلامية عن بقاء القوات الأمريكية في العراق غير صحيحة".

وأعرب عن "التزام الولايات المتحدة التامّ دعم العراق واحترام سيادته الوطنية والرغبة في تعزيز العلاقات بين البلدين".

فيما شدّد عبد المهدي على أنه غير مسموح للقوات الأمريكية المنسحبة من سوريا البقاء في العراق، وفق البيان.

وقبل أيام دخلت القوات الأمريكية العراق، إثر قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب سحبها من سوريا.

وتحتفظ واشنطن بآلاف الجنود في العراق، ضمن جهود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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