سياسة
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ترمب يُشيد بالاتفاق التركي-الروسي بشأن شمال سوريا
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في تغريدة على تويتر، الصفقة التي أبرمتها تركيا وروسيا بخصوص المنطقة الآمنة شرقي الفرات في سوريا، بالنجاح الكبير.
ترمب يُشيد بالاتفاق التركي-الروسي بشأن شمال سوريا
 أعلن ترمب أنه سيُدلي ببيان من البيت الأبيض خلال الساعات القليلة القادمة / Reuters
23 أكتوبر 2019

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء، بصفقتين رئيسيتين أبرمتهما تركيا مع واشنطن وموسكو بهدف إنشاء منطقة آمنة على الحدود التركية السورية.

وقال ترمب في تغريدة عبر توتير، إنه نجاح كبير على الحدود التركية السورية؛ تمّ إنشاء منطقة آمنة".

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن "تنظيم PKK/YPG انسحب من المنطقة، والعمليات القتالية انتهت".

ونوّه ترمب بـ"ضمان اعتقال إرهابيي داعش الذين أطلق تنظيم PKK/YPG سراحهم، وهو ما كان الشاغل الرئيسي للمجتمع الدولي خلال عملية نبع السلام التركية".

كما أعلن ترمب أنه سيدلي ببيان من البيت الأبيض خلال الساعات القليلة القادمة.

وفي وقت سابق الأربعاء، قالت وزارة الدفاع التركية إنه لم تعد لشنّ عملية عسكرية جديدة غير نبع السلام ضرورة، وذلك بموجب الاتفاق المتوصَّل إليه بين تركيا وروسيا بشأن سوريا، وأنه ستبدأ جهود مشتركة بين الدولتين في هذا الصدد.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة التركية، بشأن التطورات الأخيرة المتعلقة بعملية نبع السلام العسكرية التي أطلقتها تركيا في وقت سابق شمالي سوريا.

وذكر البيان أنه "يوم 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري، تُوُصّل إلى اتفاق بين تركيا والولايات المتحدة بشأن شرق الفرات، عُلّقَت بموجبه عملية نبع السلام 120 ساعة"، مضيفًا: "حتى اليوم أبدينا الحساسية اللازمة للإيفاء بالمسائل التي نصّ عليها الاتفاق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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