أعلنت وزارة الدفاع الروسية دخول رتل من الشرطة العسكرية الروسية إلى مدينة عين العرب السورية المتاخمة للحدود التركية.

جاء ذلك في بيان نشرته الأربعاء حول التطورات الأخيرة للتفاهمات بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي الروسية.

وقالت الوزارة إن "الشرطة العسكرية الروسية ستُجرِي دوريات في المناطق المجاورة لمنطقة عملية نبع السلام، لتساعد القوات الكردية على الانسحاب".

وأو ضحت أن رتلاً من الشرطة العسكرية الروسية دخل عين العرب على الحدود التركية-السورية.

ولفتت إلى أن المسؤولين الروس التقوا الممثلين المحليين لمناقشة القضايا المتعلقة بإنجاز المهامّ.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن روسيا وعناصر النظام السوري سيرسلون إرهابيي تنظيم YPG إلى ما بعد 30 كيلومتراً من الحدود التركية، بما في ذلك عين العرب، وستُطهَّر المنطقة بالكامل من الأسلحة.

والثلاثاء استضافت مدينة سوتشي قمة تركية-روسية انتهت بالتوصل إلى اتفاق حول انسحاب تنظيم YPG الإرهابي بأسلحته من الحدود التركية إلى مسافة 30 كم خلال 150 ساعة.